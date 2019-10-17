内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

新品领券减200元，OPPO Reno Ace手机8G+128G京东2999元

2019-10-17 16:31:25来源：IT之家作者：番茄责编：番茄评论：

IT之家10月17日消息 OPPO Reno Ace已在京东开启促销，可在价格下方领取满2000减200元新品券，8GB+128GB版到手价2999元，下单赠复购补贴300元和180天保值服务，点此前往

OPPO Reno Ace采用90Hz刷新率电竞级水滴屏，OLED材质面板阳光下亮度最高可达700nits，显示HDR照片和HDR10+视频内容时峰值亮度可达到1000nits，覆盖100% P3色域。同时ColorOS 6.1系统为90Hz刷新率屏幕做了针对性的提升，配合135Hz的触控采样率，优化了与触控、显示相关的底层算法，提升了响应速度，使桌面触控的响应速度最高提升23.4%。

硬件方面OPPO Reno Ace搭载高通骁龙855 Plus处理器、采用最高12GB的LPDDR4x的内存及最高256GB的UFS 3.0闪存，散热系统采用了复合碳纤维材料“冰碳”，在垂直方向上的导热效率是硅脂的3倍，可快速将热量导至VC均热冷凝铜版，配合多层石墨散热片，能为手机迅速降温。

此外OPPO Reno Ace支持65W SuperVOOC超级闪充，只需30分钟就可以充满等效4000mAh容量的OPPO Reno Ace。拍照方面，OPPO Reno Ace搭载4800万超清主摄，拥有1/2英寸的感光面积和f/1.7的大光圈，支持超级夜景2.0模式。1300万长焦镜头，可以与前面的超广角、主摄接力，实现5倍混合光学变焦。

京东OPPO Reno Ace 8GB+128GB2999元直达链接
【广告】
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：京东手机京东精选

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有