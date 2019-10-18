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realme X2 Pro今日开售：90Hz流体屏+50W闪充，2699元起

2019-10-18 7:34:28来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月18日消息 据realme官方消息，realme X2 Pro手机将于今日10点正式开售，采用90Hz流体屏、50W SuperVOOC闪充，价格为2699元起。

据了解，realme X2 Pro拥有海神蓝和月神白两款配色，采用一体式金属中框，手机尺寸为161×75.7×8.7mm，手机重量为199g。

屏幕方面，realme X2 Pro采用90Hz流体屏，6.5英寸三星Super AMOLED屏幕，分辨率为2400×1080，通过德国莱茵全局护眼认证，采用全新E3发光材料，支持硬件级DC调光2.0、DCI-P3色域显示以及HDR10+等。

摄像方面，realme X2 Pro搭载6400万主摄+广角+长焦+人像四摄，包括三星GW1 6400万像素CMOS主摄、1300万像素的长焦摄像头、800万像素超广角摄像头和200万艺术风格人像镜头。

配置方面，realme X2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，配备UFS 3.0闪存，内置4000mAh电池，支持50W SuperVOOC闪充。价格上，6GB+64GB版本售价2699元，8GB+128GB版本售价2899元。

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关键词：realme X2 Pro

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