微信外链规范升级：不可诱导下载/跳转，禁止违规拼团、砍价

IT之家10月18日消息 今日，微信官方对《微信外部链接内容管理规范》进行升级，对违规使用用户头像，诱导、误导下载/跳转，好友助力、加速、砍价、任务收集等违规活动，以及违规拼团等方面内容作出规范，将于2019年10月28日正式投入使用。

不可以违规使用用户头像

微信表示，微信用户的头像，是用户在微信内获取服务的一种身份凭证，但部分外链通过营销活动拉取用户头像并进行二次加工。为保护微信用户隐私，微信官方进一步明确了外部链接使用微信头像的规范，将选择权交给用户。

11.4 除标识用户身份以外，禁止任何外链将通过授权获得的标识用户身份的信息（包括但不限于头像、昵称等）作其他用途，例如获得授权后直接将该等信息作为二次加工素材；以帮助用户修改、美化、加工头像、昵称为名义，将拉取的用户头像、昵称直接予以使用。

不可以诱导、误导下载/跳转

3.诱导或误导下载/跳转类内容 3.1 外链内容所明示或暗示的金钱奖励、实物奖品、虚拟奖品（包括但不限于红包、优惠券、代金券、积分、话费、流量、信息）等利益内容，用户无法在微信内获得，而需要下载或跳转到外部App，或需要用户离开微信、下载特定内容或完成特定操作，才能获得的； 3.2 外链内容标题、页面文案、按钮说明、文字提示等与实际实现的效果不符，造成用户误解或误导用户点击，导致用户下载或者跳转到外部App的，例如点击新闻标题后、点击“展开全文”后、点击“继续收听”后、点击“领取红包”后直接跳转到外部App内或下载页等。

好友助力、加速、砍价、任务收集等违规活动，不可以

微信还对好友助力、加速、砍价、任务收集等外链违规活动进行了规范。

1.2 通过利益诱惑，诱导用户分享以及传播外链内容的，包括但不限于：以金钱奖励、实物奖品、虚拟奖品（包括但不限于红包、优惠券、代金券、积分、话费、流量、信息）；声称分享可增加抽奖机会、中奖概率、成功可能；通过签到打卡、邀请好友协助（包括但不限于助力、砍价、加速）、设置收集任务（包括但不限于集赞、集卡、集福、集碎片）等形式利诱、诱导用户分享以及传播外链内容的；

不可以违规拼团

微信表示，拼团，现在已经成了互联网常见的购物方式。合规的、尊重用户体验的拼团活动能为用户带来便利。但一些违规拼团活动往往暗藏“玄机”，微信拒绝虚假、欺诈、抽奖性质、规则不清晰的拼团活动。

4.1 虚假的拼团活动，如全部或部分拼团参与者无须进行支付，或部分拼团参与者所支付的金额与其他参与者明显不相当的； 4.2 欺诈性质的拼团活动，如全部或部分拼团参与者通过拼团所获得的实物或虚拟物品，其价值明显低于用户付出的对价的； 4.3 带有抽奖性质的拼团活动，如拼团参与者之间获得的实物或虚拟物品之数量或质量、价值等明显不相当的； 4.4 拼团活动无明确且清晰的活动规则，或规则未以显著方式向用户公示，可能误导用户参与拼团或进行支付的。例如在活动规则中约定用户拼团失败后，已支付的费用不退回，但活动规则未以显著方式向用户公示的；

更新违规示例说明

微信提醒道，除了以上规范，其他在外链规范中明确提及的违规行为，外链服务提供方也应注意不要“触雷”。升级版规范将于2019年10月28日正式实施，提醒外链服务提供方近期尽快进行自查、调整。

处罚方面，微信采取阶梯制的处罚规则，首次违规的链接修改完可申请解封，对于重复、情节严重或多次违规的行为以及违规后仍进行恶意对抗的行为，分别会采取不同程度的阶梯处罚措施。