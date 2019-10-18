滴滴张博：AI能在未来20年大幅降低交通事故死亡人数

滴滴出行CTO张博今日在CNCC2019（中国计算机大会）发表主题演讲，集中展示滴滴AI布局，并宣布进一步扩大滴滴盖亚数据开放计划，面向学界新对外开放两个脱敏城市交通指数数据集。

▲滴滴出行CTO张博

张博称，滴滴的科技战略是AI for Transportation（AI改变交通），过去20年的时间，互联网和移动互联网已经基本上解决信息的流动问题，而在未来，滴滴希望解决的是物理世界的人和物体的流动。在他看来，未来交通将会在三个层面发生变革，最下面一层是交通基础设施；中间一层是车辆交通工具本身的变革，电动汽车和智能驾驶将是趋势；最上层则是共享出行网络，越来越多的人会从拥有车，变成共享，而共享的颗粒度会从车的维度降维到座位，拼车将会是解决交通拥堵非常有效的方式。

张博现场还展示了滴滴的AR实景导航功能，并分享了滴滴在城市交通领域的最新进展。通过在计算机视觉定位和三维场景构建等方面进行技术创新，滴滴已经在深圳机场、郑州机场、等一些机场、火车站和大型商场上线AR导航功能，帮助网约车乘客更好地抵达上车点。

而在智慧交通方面，目前滴滴已与全国二十多个城市开展智慧交通项目合作，对全国超过2000个路口的信号控制参数进行了优化，平均降低了10%-20%的拥堵。以苏州为例，滴滴已经积极携手苏州工业园区交警大队开展智能交通方面的合作，为园区智能交通管理提供了一套智能交通辅助决策平台，通过搭建一体化交通运行信息平台、卡口校验系统、智能信控辅助系统来进一步提升园区信号灯运行状态监测和效果评估的效率，有力帮助园区缓解拥堵。

张博称，全球每年有超过135万人因交通事故而死亡，而AI技术将能在未来20年大幅降低交通事故死亡人数。目前城市仍有大量出行需求未被满足，自动驾驶将为现有的司机运力提供补充。目前滴滴自动驾驶获得江苏省苏州公安局颁发路测牌照，正在苏州相关区域开展自动驾驶公开道路测试。

在CNCC2019上，张博还宣布进一步扩大滴滴盖亚数据开放计划，面向学界新对外开放两个脱敏城市交通指数（TTI）数数集，不仅对外开放2018年深圳、成都、西安、济南、苏州、海口等六个城市的基于滴滴轨迹数据计算的城市交通指数数据和平均行驶速度，还对外开放了2018年10月和12月成都、西安二环区域内滴滴专快平台的轨迹数据、道路级别的交通指数数据和平均行驶速度。

此前五月，滴滴已经对外开源其基于浮动车轨迹的城市交通指数计算算法。“我们希望通过结合与交通指数数据和轨迹数据，更好地支持科研学者进行交通时序分析和微观交通分析等领域研究，进一步帮助城市进行宏观交通分析和预测。“目前滴滴盖亚数据开放计划已经累计对外开放五类脱敏数据集，合作伙伴已覆盖全球660多所学校和科研机构。未来滴滴将继续携手学界广泛合作，进一步推进科研边界，开放更多脱敏数据，共同推进交通领域的基础性与前瞻性研究和成果转化，提速智慧交通领域的科研发展”，张博说。

CNCC2019期间，滴滴还集中展示了滴滴在出行领域的AI布局、解决方案和落地产品，包括智能派单、供需预测技术、滴滴城市交通大脑及自动驾驶测试车等。