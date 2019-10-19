微信“小程序·云开发”使用者超50万，将封装AI等能力

10月19日上午消息，腾讯云与微信小程序团队联合举办的“小程序·云开发”技术峰会，腾讯云副总裁刘颖等介绍了小程序·云开发方面的现状。

小程序·云开发是微信团队和腾讯云联合推出的“应用服务中台”，其中整合了微信公众平台和腾讯云的核心技术，能够提供云数据库、云存储等开发运维能力。借此服务，开发者可以更便捷地开发小程序。

自推出以来，小程序吸引到各大互联网巨头入局，同时越来越多的创业者投身其中。据微信方面介绍，2018年平台上的小程序开发者总数相对2017年增长达80%。其中，20岁以下开发者增长5倍，海外开发者增加40%，女性开发者人数增长2倍。小程序个人开发者占比达到30%，学生在个人开发者中的占比达到24%。

在今年1月，腾讯宣布推出小程序-云开发10亿资源扶持计划，以支持小程序开发，并表示将进一步建立开发者的粉丝机制，提升开发者的影响力。据刘颖透露，小程序·云开发目前有超过23万注册账户，50多万开发者使用。在活跃小程序开发者中，使用云开发的开发者占到23%。

在基础能力之外，小程序·云开发还将进一步封装腾讯云、微信平台的其他能力，包括AI、音视频、订阅消息、微信支付等，以拓展到更多业务场景。刘颖还提到，腾讯云与微信团队将联合共建云开发城市技术圈，搭建线下技术交流平台，助力小程序开发生态发展。