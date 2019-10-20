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谷歌用行动表明：苹果iPhone比自家的Pixel手机更有价值

2019-10-20 9:17:36来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月20日消息 谷歌在用行动向世界表明，竞争对手的iPhone比自家的Pixel手机更有价值。当然，谷歌并没有直接这么说，行动胜于语言，谷歌的一些行动已经给出答案了。

谷歌为Pixel 4推出了以旧换新活动，而谷歌其上代旗舰Pixel 3 XL（具有128GB存储空间）的用户提供的最高仅为295美元的回收价格，并且手机必须能正常工作且屏幕没有破裂，该机在一年前推出时的价格为999美元，相当于一年内贬值了70%。

更甚的是，谷歌为苹果iPhone XS Max用户最高提供了575美元的回收价，iPhone XS最高则为515美元，iPhone XR为365美元。外媒称，谷歌在向那些用辛苦赚来的钱购买新Pixel的人发送什么样的信息？基本上是说，如果你想要一部保值的智能手机，那么最好的选择就是购买iPhone。

值得一提的是，对于相同的128GB Pixel 3 XL，谷歌的回收价格为295美元，而三星将为购买Galaxy Note 10或Galaxy Note 10+的该机用户提供最高450美元的回收价格，也就是说三星给出的价格比谷歌更高。

另一方面，苹果仅为Pixel 3 XL用户（无论是64GB还是128GB型号）提供最高220美元的回收价，用于购买一部新iPhone或任何其他苹果产品。

因此，对于Pixel 3 XL用户来说，最好就是在二手网站出售该机，其实对于任何手机来说这都是一个更好的选择。

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关键词：Pixel 4 XLPixel 4

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