第三方启动器福音：手势功能和安卓10不兼容问题在Pixel 4中被修复

IT之家10月18日消息 谷歌在Android 10中引入的新手势导航机制因许多原因而引起了争议，其中不少声音来自于和第三方启动器的不兼容。谷歌已经表示正致力于在未来的Android版本中修复此问题。现在的好消息是，看起来在最新发布的Pixel 4和4 XL上，该问题已经得到修复。

以前，尝试在使用第三方启动器的情况下打开Android 10的手势导航会产生一条错误消息，因此，如果你想使用Nova、Action Launcher或其他启动器，那么别无选择，只能使用导航键。

Nova Launcher的开发者Kevin Barry是提出Android 10这一问题的人之一，不过目前，他对外媒表示：

我们很高兴得知Google现在支持第三方启动器的手势导航。感谢社区一直以来向谷歌提出的要求。当我获得Pixel 4时，我期待立刻进行测试和使用。另外，我们希望看到谷歌通过Project Mainline或下一个安全更新将其快速推广到运行Android 10的其他设备中。

此外，外媒还联系了第三方启动器Chis Lacy，他们则表示：

看到Android团队兑现了将在Pixel 4中带来第三方启动器手势导航支持的承诺，真是太棒了。希望此更新能够在短期内推广到现有的Pixel设备……

既然Pixel 4系列已经修复了这个问题，那么相信谷歌很快会通过系统更新的方式在其他Android 10设备中带来对第三方启动器手势的支持，大家耐心等待即可。