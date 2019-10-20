贾跃亭要离婚了？他可是个顾家的绝世好男人啊

昨天，关于贾跃亭申请个人破产重组的事件再度引发关注。

有媒体报道称，据贾跃亭破产文件显示，贾跃亭和其妻子甘薇于今年10月11日在成都市锦江区人民法院申请离婚，该案状态显示为审理中。

而就在10月18日，甘薇还曾在朋友圈为贾跃亭破产感慨：创业者的世态炎凉。

所以，贾跃亭真的要离婚了？

绝世好男人！

昨日凌晨两点，顾颖琼公布了几张来自贾跃亭破产文件的图片。

图片中的文件显示，2019年10月11日，贾跃亭和甘薇在四川成都锦江区人民法院申请离婚，目前状态是处理中。

同时，文件截图还显示，在2019年2月28日，贾跃亭支付了甘薇40万美元的家庭抚养费，2019年7月23日，贾跃亭再度支付了11万美元。以此计算，贾跃亭在这五个月内的两次支付给甘薇的家庭费用，共计为51万美元。

顾颖琼在最后称：“贾跃亭真是一个负责温情的男人！”

而根据此前的破产文件显示，在10月14日提交破产申请文件前6个月，贾跃亭每月的月收入为93810美元。

文件显示，贾跃亭的工资、薪水、消费、奖金、加班费和佣金（在所有工资扣除前）约为5万美元；来自租金和其他不动产的净收入为43819美元；以此计算，贾跃亭的月收入约为93810美元，约合人民币66.42万元。

以此收入计算，贾跃亭五个月内支付的家庭费用51万美元，需要他5.44个月的收入。

这是把全部收入都贡献给了家庭啊！贾跃亭，真是一个顾家的绝世好男人！

就在10月18日，甘薇还发了一条朋友圈为贾跃亭抱不平：贾总当年创业带着一群兄弟们，大家都叫他老大，乐视小有成就后，就叫老板，乐视危机时，都叫他老贾，如今都叫老赖了。

甘薇感慨：创业者的事态炎凉，创业环境太重要。

目前，FF、贾跃亭、甘薇方面均未对此做出回应。

重新计算下贾总还钱的速度……

在破产文件出来后，我们曾经计算过如果不考虑破产等因素，贾跃亭在现有9.38万美元的月收入前提下，偿还36亿美元欠债，需要不吃不喝地还3198.3年。

即使是以20亿美元的债务计算，偿还也需要不吃不喝地还1776.8年。

不过，如果此次家庭费用曝光情况为真，那么需要更新一下：贾跃亭需要多久才能还清债务？

第一种情况：在4月到10月这六个月期间，贾跃亭支付的家庭费用为11万美元（7月23日），贾跃亭这半年的总收入为：9.38X6-11=45.28万美元，全年收入就应该为90.56万美元。

以此计算，36亿美元欠债需要贾跃亭偿还：36亿/90.56万=3975.3年；20亿美元欠债需要贾跃亭偿还：20亿/90.56万=2208.5年。

第二种情况：在2月28日到7月23日贾跃亭共支付51万美元（平均每月10.2万美元），如果以此计算，贾跃亭永远无法还清欠款：

因为，他仅家庭费用这一项的支出：月均10.2万美元，就已经高于他的月收入（9.38万美元）。

大佬的世界，我还是不懂……