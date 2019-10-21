内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

到家集团陈小华：AI与家政可结合，将推出老人陪护业务

2019-10-21 14:42:13来源：新浪科技作者：何畅责编：沧海评论：

新浪科技讯10月21日下午消息，第六届世界互联网大会在浙江乌镇举办，本次大会以“智能互联开放合作——携手共建网络空间命运共同体”为主题。到家集团CEO陈小华在接受新浪科技等媒体采访时表示，家政行业是一个特别传统的行业，人工智能和大数据等技术的应用将为家政服务业注入全新动能。

在陈小华看来，AI和家政存在以下几个结合点：一是智能AI客服取代人工客服，帮助家政阿姨和雇主精准核实资料；二是算法匹配后经由系统为雇主挑选家政阿姨，更为便捷和节约时间。

陈小华透露，在现有的保洁、保姆、月嫂、育儿嫂的基础上，未来到家集团将推出老人陪护业务，目前，到家集团正与国家“千人计划”的科学家合作研发智能养老硬件设备，为老人陪护业务装备完善的人员陪护与智能硬件。

培训业务方面，陈小华表示，定义课程由到家集团来做，具体培训会委托给已有的培训机构。“我们中心应该坚持做苹果，让线下老师和机构做富士康。”他认为，完成智能时代的第一步，是在线教育。所有的理论课知识都应该在线教学，在保证质量的同时控制成本。“未来的想法是把大部分课程像新东方和好未来一样，只要阿姨报名到达一定人数就可以开课，做成在线开放平台。”

谈及5G和AI智能时代对企业的新要求，陈小华称，要发挥新经济企业家和大企业的引领作用，以良好的企业氛围推进发展，坚持开放，将会在未来50年取得很多进展。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：到家集团AI

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有