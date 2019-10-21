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微软2019 Windows 10更新十一月版MSDN官方ISO镜像下载

2019-10-21 15:33:41来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家10月21日消息 现在微软向MSDN订阅用户开放了微软2019 Windows 10更新十一月版（版本1909） 最新RTM版，目前MSDN官方ISO系统镜像已经可以下载。

微软2019 Windows 10更新十一月版（版本1909）相对来说并非是一个大型更新，是在Windows 10 1903版本基础上集成的更新补丁。预计将在11月份正式推送。

玩转Windows10系统盘镜像四板斧：

• 下载ISO后，可以用软媒魔方点击访问官网）中的软媒文件大师（点此下载）来获取SHA1、MD5、CRC等校验值，确保下载的是原版镜像，不给木马病毒留机会；

• 软媒魔方中的软媒U盘启动（点此下载）可以把ISO制作成启动U盘来进行安装，既省去了刻盘的麻烦，还可以随手分享给小伙伴；

• 软媒魔方中的软媒虚拟光驱（点此下载），可以把ISO镜像直接虚拟成一个光驱，方便您直接运行安装。

• 软媒魔方中的软媒硬盘装机（点此下载），可以轻松安装Win7Win8Win8.1Win10等单多系统，一键完成，仅需30秒！

2019 Windows 10更新十一月版简体中文多版本原版纯净官方镜像下载（请复制或点击使用迅雷/电驴等下载工具）：

2019 Windows 10更新十一月版（64位）消费者版本（家庭版，家庭单语言版，教育版，专业版，专业教育版，专业工作站版）

文件名

cn_windows_10_consumer_editions_version_1909_x64_dvd_76365bf8.iso

SHA1

5f3c8e743c9e87bdefdaabb49bbd0d7aa9221e7a

文件大小

5.01GB

发布时间

2019-10-16

ed2k://|file|cn_windows_10_consumer_editions_version_1909_x64_dvd_76365bf8.iso|5381154816|6A56DE112B164EC054D1104C53F8F10B|/

2019 Windows 10更新十一月版（64位）商业版（企业版，教育版，专业版，专业教育版，专业工作站版）

文件名

cn_windows_10_business_editions_version_1909_x64_dvd_0ca83907.iso

SHA1

a153526cdd406a249a93f30b447b259fed560c1d

文件大小

4.91GB

发布时间

2019-10-16

ed2k://|file|cn_windows_10_business_editions_version_1909_x64_dvd_0ca83907.iso|5275090944|9BCD5FA6C8009E4D0260E4B23008BD47|/

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