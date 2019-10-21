全系搭载骁龙850，一大波低价Windows 10 ARM笔记本来袭

IT之家10月21日消息 微软和OEM厂商已经推出了多款Windows 10 ARM笔记本产品，消费者主要担心的是，Windows 10 ARM的兼容性问题，超过了电池续航更长的优势，使得消费者在购买Windows 10 ARM笔记本时要多多考虑。

解决此问题的一种方法是让兼容性问题消失，但是鉴于Win32平台的广泛性和多样性，这当然非常困难。

另一种方式是将Windows 10 ARM设备的价格简单粗暴地降低到用户合理预期，从而愿意忍受偶发的驱动程序问题或者无法运行高端64位X86应用程序。

到目前为止，大多数Windows 10 ARM设备的价格至少都可以与英特尔设备相提并论，现在据外媒NotebookItalia报道，在2019年全球电子展上发现了一堆低成本的中国产设备，有望为该市场带来变化。

这些设备由一家名为Weibu（微步）的ODM商制造，似乎可以满足每个价格点和尺寸因素的要求。

微步H116QA-MT，搭载骁龙850处理器

微步H116QA-MT具有11.6英寸全高清（1920 x 1080像素）IPS显示屏。这是一个Surface克隆版，背面带有支架，搭载高达2.96GHz的骁龙850 SoC，4/8 GB内存和64/128GB UFS 2.1内存，WiFi 802.11ac和Bluetooth 4.2、2MP网络摄像头和一组有限配件接口，包括USB Type-C和音频插孔，一个microSD卡插槽以及一个用于SIM卡的接口。微步H116QA-MT具有4000mAh电池，运行Windows 10 ARM系统。

微步H123GA-MT，搭载骁龙850处理器

微步H123GA-MT具有12.3英寸2K（3000 x 2000像素）IPS显示屏。它是Surface克隆版，背面带有支架，配备2.9 GHz的骁龙850 SoC，4/8 GB 内存和64/128GB UFS 2.1内存，WiFi 802.11 ac和蓝牙4.2、2MP网络摄像头以及一个有限的一组接口，包括USB-C接口和3.5mm音频插孔，一个microSD卡插槽以及一个用于SIM卡的接口。微步H123GA-MT具有5000 mAh电池，运行Windows 10 ARM系统。

微步QT108QA-MT

微步QT108QA-MT是一款10.8英寸平板电脑，具有全高清显示屏（2560 x 1600像素）和键盘盖。它重700克，尺寸为259.8 x 175.8 x 8.5mm，并搭载了2.96GHz的骁龙850处理器，具有4/8GB内存和128/256/512GB UFS 2.1内存。背面还有一个13MP相机，具有自动对焦功能。

微步H133Q-MT

微步H133Q-MT是采用骁龙850处理器的翻盖笔记本电脑，具有4/8 GB内存和64/128GB UFS 2.1内存，13.3英寸全高清IPS显示屏（1920 x 1080像素），2MP网络摄像头和5000mAh电池。它还具有一个USB-C型端口，一个音频插孔，一个用于microSD卡的插槽和一个用于SIM卡的插槽，以及WiFi 802.11ac和Bluetooth 4.2。

微步H133QA-YD

微步H133QA-YD是一款采用骁龙850处理器的翻转笔记本电脑，具有4/8 GB 内存和64/128GB UFS 2.1存储，13.3英寸全高清IPS显示屏（1920 x 1080像素），2MP网络摄像头和5000 mAh电池。它还具有一个USB-C型端口，一个音频插孔，一个用于microSD卡插槽和一个用于SIM卡插槽，以及WiFi 802.11ac和Bluetooth 4.2。

微步表示，他们正在与高通公司紧密合作，预计这些设备将在今年年底投放市场，其他OEM可能会考虑采用这种设备，其次是明年采用骁龙8cx平台的设备。