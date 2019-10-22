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82人不再符合股权激励条件，中国联通回购注销

2019-10-22 8:45:49来源：C114中国通信网作者：南山责编：嗜橙评论：

10月22日消息，中国联通昨日晚间公告称，鉴于47名激励对象因离职、辞退等原因，35名激励对象因死亡、组织调离等原因，已不属于激励范围，根据《公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及《关于调整限制性股票激励计划及首期授予方案除息与特殊情况的议案》相关规定以及2018年第二次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照授予价格3.79元/股回购注销47名因离职、辞退等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计453.4万股限制性股票；同意公司按照授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息（合计3.88元/股）回购注销35名因死亡、组织调离等原因不属于激励范围的激励对象持有的尚未解锁的合计366.4万股限制性股票；同意回购注销后减少注册资本、修改《公司章程》以及办理相关手续。

公司独立董事一致同意，回购注销上述82人已获授但尚未解除限售的8,198,000股限制性股票。中国联通支付的回购资金总额为人民币31,400,180元。

据了解，2017年8月，中国联通“混改”正式落地，包括将以3.79元/股的价格（当日每股股价为7.47元），向员工授予8.48亿股权激励。2018年4月9日，中国联通限制性股票激励计划首次授予登记完成，授予7752名激励对象79,386.1万股限制性股票。2019年3月5日，中国联通限制性股票激励计划首期授予方案预留授予登记完成，授予193名激励对象1,315.6万股限制性股票。

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关键词：中国联通

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