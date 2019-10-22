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京东一加7T手机首销战报：全价位段手机单品销量冠军

2019-10-22 14:30:13来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家10月22日消息 今日上午10点，一加7T系列正式开售；官方称一加7T斩获全价位段手机单品销量冠军！一加7T Pro斩获高端手机（4000元以上）单品销量冠军！据了解数据来源为京东商城，统计时间为10月22日0：00-12：00。

一加7T采用6.55英寸，分辨率为2400×1080的AMOLED显示屏，具有90Hz刷新率、峰值亮度为1000尼特和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面，搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和128GB/256GB存储空间（UFS 3.0）。采用3800mAh电池，支持30W快速充电。

相机方面，采用后置三摄，主摄为索尼IMX586传感器，4800万像素；具有1600万超广角摄像头（117度）和1200万长焦摄像头；支持2.5cm微距拍摄，720p的960fps慢动作模式等，前置摄像头为1600万像素。

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一加7T Pro采用6.67英寸Fluid AMOLED显示屏，分辨率为3120×1440，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。硬件方面搭载高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存（LPDDR4X）和256GB（UFS3.0）存储空间。

摄像方面，后置三摄为4800万主摄（索尼IMX586传感器）+1600万超广角（117度）+800万长焦；具有激光聚焦功能，可以更快地将焦点锁定在拍摄对象上。前置摄像头为1600万像素（索尼IMX471传感器）。采用4085mAh电池，Warp Charge 30T快速充电功能；还具有杜比全景声等功能。

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