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苹果官网紧急公告：11月3日前更新iPhone或iPad软件以避免出现定位、日期和时间问题

2019-10-22 18:59:53来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月22日消息 此前苹果已发出警告，现在苹果官方网站上已经出现重要事项提醒，2012年及以前旧设备需更新iPhone或iPad软件以避免出现定位、日期和时间问题。

自2019年11月3日世界标准时间凌晨12:00起*，一些2012年及更早以前发布的iPhone和iPad机型需要更新iOS才能保持GPS定位的精确性和日期与时间的准确性。这是由GPS时间翻转问题导致的，这个问题从2019年4月6日开始影响由其他制造商生产的支持GPS功能的产品。在2019年11月3日世界标准时间凌晨12:00之前，相关Apple设备不会受到这个问题的影响。

更新设备的软件

最好能够保持iPhone或iPad上的操作系统总是最新版本。如果您有任一下列设备，请务必要在11月3日之前更新您的设备软件，以确保GPS、日期和时间能够继续正常工作。

如果您没有在11月3日之前将设备更新至适用的最新iOS版本，那么有些机型可能会无法保持GPS定位的精确性。一些依靠准确的日期和时间的功能（例如：与iCloud同步、获取电子邮件）可能会无法使用。

此外，在2019年11月3日之前没有更新的设备可能无法接收无线软件更新。在这种情况下，更新设备的唯一方法只能是通过有线连接在iTunes或访达中进行恢复。

检查设备的iOS版本

更新iPhone或iPad 之后，您可以检查以确保设备更新成功：

打开“设置”应用。

轻点“通用”，然后轻点“关于本机”。

查看“软件版本”旁边的编号。

更新后的软件版本编号应为10.3.4或9.3.6（取决于设备）。如果您不确定自己的设备机型，可以识别iPhone机型识别iPad机型

这个问题不影响 iPod touch 或仅有无线局域网功能的 iPad 机型，也不影响在上述机型之后推出的 iOS 设备。

其涉及设备包括iPhone 5、iPad(第4代)WiFi+蜂窝网络版，iPhone 4s、iPad mini（第1代）WiFi+蜂窝网络版、iPad 2 WiFi+蜂窝网络版（仅限CDMA机型）、iPad（第3代）WiFi+蜂窝网络版。

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关键词：iPhone苹果

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