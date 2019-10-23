ARM为细分市场发布多款NPU，架构将继续向中企授权

新浪数码讯10月23日下午消息，今日英国半导体知识产权（IP）提供商ARM公司推出多款产品，并宣布将继续为中国企业提供授权支持。

今日在ARM技术峰会北京站上，ARM中国董事长兼首席执行官吴雄昂透露，目前ARM在中国有超过200个合作伙伴，中国客户基于ARM技术的芯片累计出货量超过160亿颗，95%的国产芯片都是基于ARM架构。吴雄昂表示，ARM是唯一的非美国计算平台，并且经过法务调查，无论v8还是v9架构均源自英国的技术，ARM会和过去一样持续向中国企业进行授权和服务支持。

此前，ARM全球负责芯片授权的IP产品事业群总裁热内·哈斯（Rene Haas）明确表示，华为海思是ARM的长期合作伙伴，后续的芯片架构都可以授权给华为海思。

细分更多市场，推出两款NPU

在今日技术峰会上，ARM还发布了Ethos-N57/Ethos-N37 NPUs（神经单元系统）、Mail-G57 GPU（图形处理器）、Mali-D37 DPU（视觉核心）处理器IP设计。

▲N77、N57、N37产品定位

Ethos-N57/Ethos-N37 NPU是继发布的N77之后推出的两款面向不同市场的NPU。ARM Ethos的组合会对AI（人工智能）与ML（机器学习）作出复杂的运算，以满足用户在日常生活对设备的需求。加上N77，三款NPU从高至低细分，N77为目前最高级用于VR/AR、旗舰手机等复杂运算；N57、N37则是在作为AI处理器运算时，对性能与成本、面积、带宽与电池寿命间达成平衡。

N57主要针对中端手机产品、智能家居中枢所准备；N37则是针对数字电视（DTV）、智能摄像头作出的产品。

更“接地气”的Mali-G57 GPU

GPU主要负责图像处理，Mali-G57将更好的沉浸式体验带到消费级，针对VR（虚拟现实）提供视点渲染支持，Mali-G57采用Valhall架构，和此前的Mali-G52相比提升1.3倍的性能密度，能效提升30%、性能密度提升30%、机器学习提升60%。

此外，ARM和实时3D开发平台untiy公司合作发布的基于ARM IP的片上系统（SoC），CPU，GPU会有更好的沉浸式体验。

面积更迷你的Mali-D37 DPU

据ARM介绍Mali-D37是目前其面积最小的DPU（视觉核心处理），可用于入门级智能手机、平板电脑或分辨率在2K以内的小显示屏等低成本的设备上。

Mali-D37采用Komeda架构，此前已经有D71和D77两款DPU。Mali-D37定位是16纳米制程下小于1平方毫米的面积内就能输出2K和1080P内容。