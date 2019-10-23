赛琳娜最新单曲《Lose You To Love Me》发布：MV由苹果iPhone 11 Pro拍摄

IT之家10月23日消息 金九银十，手机界也迎来了“丰收”的季节。上月，无数用户在翘首期盼中等来了苹果全新的iPhone 11系列。其中，iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max更可拍摄iPhone迄今画质最高的视频。

今日，赛琳娜·戈麦斯（Selena Gomez）发表了最新单曲《Lose You To Love Me》，其Music Video（MV）便是由知名导演Sophie MullerSophie Muller完全通过iPhone 11 Pro拍摄完成。

▲幕后花絮照片 |摄影师 Ashley Osborn 拍摄于 Selena Gomez 音乐影片, 由Sophie Muller执导

▲幕后花絮影片 |Hunter Simmons 拍摄于 Selena Gomez 音乐影片, 由Sophie Muller执导

iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max采用三摄系统，配备全新超广角摄像头、新的广角摄像头以及长焦摄像头，三摄系统中的各个摄像头均支持拍摄高画质4K视频，并具有扩展的动态范围和影院级防抖功能。用户可轻松在三个摄像头间切换变焦，同时音频变焦功能还可使音频与视频取景保持一致。

iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max超广角摄像头拥有更广的视角和很大的焦平面，很适合拍摄动作视频。同时，专为机器学习打造的A13仿生，在更快的神经网络引擎的帮助下，可进行实时的照片和视频分析。通过iOS 13，用户还可利用视频剪辑工具，即时进行旋转、裁剪、增加曝光等处理，以及为视频应用各种滤镜。

使用iPhone拍摄电影并非偶然

无独有偶，近期还有不少使用iPhone拍摄电影的案例：

• 在使用iPhone拍摄了《失心病狂》和《高飞鸟》后，导演史蒂文·索德伯格（Steven Soderbergh）表示，用iPhone拍摄电视是“未来”，也是“我作为电影工作者以来最自由的经历之一。”

• 完全使用iPhone 5s拍摄的《橘色》大获成功，并由木兰影业发行，演员米娅·泰勒（Mya Taylor）获得了2016年电影独立精神奖，成为首位获得主流电影奖（最佳女配角）的跨性别女演员。

• 肖恩·贝克（Sean Baker）在他最近的电影《佛罗里达乐园》中使用iPhone拍摄，制作了“滚动快门”模式的结尾，让电影场景具有“与众不同的震撼感”。

• 《爱乐之城》的导演达米恩·查泽雷（Damien Chazelle）在这部电影的开头使用iPhone拍摄舞蹈团。

• 美剧《摩登家庭》的制片人和导演斯蒂文·莱维坦（Steve Levitan）在第6季第16集使用iPhone、iPad Air和Mac拍摄制作完成整集。

• 奥利维亚·王尔德（Olivia Wilde）和她的摄影指导瑞德·穆拉诺（Reed Morano）（后者是美剧《使女的故事》的联合执导）使用iPhone为艾德华·夏普与无引力乐团（Edward Sharpe & The Magnetic Zeros）拍摄了一支音乐录影。奥利维亚接受Mashable采访时说，她希望该项目旨在“鼓励人们使用身边的设备上拍出专业的电影”。

• 电影制作人马修·查理（Matthew Cherry）使用拍摄了讲述Uber司机惊悚一夜的短片《9驾马车》，接受Blavity采访时说，“我们想证明，无所谓你使用iPhone还是其他相机来拍摄，好故事就是好故事，关键是讲故事的方法。”

• 包括新百伦、宾利在内（宾利拍摄过两次）等品牌，以及包括饶舌歌手坎耶·韦斯特（Kanye West）和黎安·莱姆丝（LeAnn Rimes）在内等艺术家均使用iPhone拍摄。

在谈及选择使用iPhone拍摄的原因时，这些知名导演与电影摄影师们表示，即时性和无距离感、惊艳的色彩准确性以及视频拍摄的灵活性让他们选择了iPhone。不仅如此，他们还表示，借助iPhone 11 Pro，可以拍摄、编辑和导出最高达60 fps的高画质4K视频。在业界，越来越多的专业人士用iPhone来捕捉出色的高质量画面。

知名导演和摄影师分享iPhone 11 Pro的视频拍摄技巧

这些导演和电影摄影师们还分享了一些关于iPhone 11 Pro的视频拍摄技巧。

4K 视频：iPhone 11和iPhone 11 Pro能拍摄iPhone画质最高的视频，使用扩展的动态范围获得更丰富的高光细节，和影院级防抖功让视频内容更加平稳顺畅。如何打开4K视频：设置>相机>录制视频>选择4K, 30 fps或4K, 60 fps。更高的帧速率更有利于捕捉快速运动和动作。一旦选择4K, 30 fps或4K, 60 fps模式，录制视频时可在相机应用程序界面上看到一个标记。

录制慢自拍视频： 全新的1200万像素原深感摄像头，让你以120 fps的帧率拍摄趣味盎然的慢自拍，即自拍的慢动作视频。简单地打开相机应用程序，滑动到慢动作，翻转至前置摄像头拍摄，即可录制慢自拍视频。

快录功能： 使用快录功能，只需在照片模式下按住快⻔即可拍摄视频。无需切换拍摄模式或􏰀新取景，即可捕捉转瞬即逝的精彩。只需手指继续按住快门按钮，便可开始录视频。想继续录下去？手指向右一扫就好。如果想连拍快照，那就向左扫一下。

以30 fps或60 fps帧率拍摄自拍视频： 新的原深感摄像头还能拍摄富有表现力的自拍视频，以最高达60 fps的帧率，拍摄富有表现力的4K自拍视频；扩展的动态范围适用于最高达30 fps的视频拍摄，呈现更丰富的高光细节。

全新超广⻆摄像头： 超广⻆摄像头非常适合用来拍摄动作视频。

使用超广⻆摄像头拍摄视频的技巧：

• 尝试用不同的角度或艺术效果，放大或拉长镜头，框下靠近相机的拍摄对象

• 聚焦一些无法用标准广角摄像头完整捕捉的美丽大自然风貌

• 尝试在无法后退的狭小空间中拍摄更广的场景

iOS 13视频编辑功能： iOS 13让视频编辑像照片编辑一样直观易用。你在照片上使用的每种工具和效果，现在也可用于视频编辑，获得专业级的视频编辑体验。

裁剪：选择视频>编辑>裁剪

旋转：选择视频>编辑>裁剪>旋转

自动“增强”：选择视频>编辑>调整>自动

添加滤镜：选择视频>编辑>滤镜（共有9种Apple自带的滤镜包括鲜明、鲜暖色、鲜冷色等，供用户择其一）

自动曝光和自动对焦： 在屏幕任意位置点按画面不放，即可锁定自动曝光与自动对焦的功能。