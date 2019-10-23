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苹果计划缩短付款期限以支持JDI

2019-10-23 19:13:00来源：新浪科技作者：李明责编：沧海评论：

新浪科技讯北京时间10月23日晚间消息，据国外媒体报道，知情人士今日称，苹果公司将通过缩短付款期限的方式，进一步支持其屏幕供应商Japan Display（JDI）。

9月份刚刚上任的JDI新任CEO菊冈稔（Minoru Kikuoka）周三向记者表示，有关JDI很快出现现金短缺的担忧已经得到缓解，虽然他并未提及苹果公司。菊冈稔称，这项支持还包括来自其他商业伙伴的有利支付条件，这将改善公司短期融内的资金情况。

报道称，苹果的此项援助与JDI本月早些时候宣布的一项500亿日元（约合4.70美元）的融资计划无关。

9月底有报道称，中国投资方已经放弃了投资JDI的计划。按照原计划，中国投资方计划对JDI投资800亿日元。但JDI随后表示，正在寻求一笔至少500亿日元的融资交易，有望在本月底敲定。

对此，菊冈稔今日表示，修改后的融资交易可能不会在本月敲定，但他强调，来自客户和其他合作伙伴的新协议足以确保公司继续运营。

当前，JDI约60%的营收来自于苹果公司。据媒体报道，对于JDI正在寻求的500亿日元（约合4.70亿美元）的融资中，苹果计划投资2亿美元。

作为iPhone手机屏幕的长期供应商，JDI早在2015年曾与苹果公司达成一项协议，在日本建立一家新工厂，为苹果的产品生产LCD面板。这是一个非常昂贵的项目，花费了JDI约15亿美元的资金。

但如今，苹果不断变化的命运使JDI陷入困境，使得JDI新工厂（只生产LCD屏幕）只能半负荷运转。

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关键词：苹果JDI

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