内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

李国庆：已向法院提交诉状和俞渝离婚，将对抗到底

2019-10-24 6:18:10来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

相关阅读：

当当网俞渝微信朋友圈开撕李国庆：我要抓破你的脸，撒谎！

10月23日晚间，当当创始人李国庆在微博上表示，在7月底向法院递交起诉状和俞渝离婚，10月17日双方收到了法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。李国庆表示，将撕破脸对抗到底吧！走到如今，实非得已。

李国庆表示，在和俞渝相识快三十年中，有过开心，但更多的是俞渝的明抢暗夺、污蔑、“女权”、“霸道”，自己的“无知”。李国庆说，“吃软饭”自己都忍，但是忍耐也已经耗尽。

李国庆还表示，这些年玩财务玩股权玩不过俞渝，但俞渝若要以此为由拖延时间妄图趁机转移共同资产，自己也决不会再忍让！

李国庆说，境外公司股权这些年已经被俞渝套走了大头，境内公司股权这一次，将和撕破脸对抗到底吧！走到如今，实非得已。

以下为李国庆微博全文：

很遗憾，从7月底我向法院递交起诉状和俞渝离婚，走到了今天，我没有太多想说的。10月17日我们双方收到了法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。

不悔同君起纠结，只言是我太单纯，终点相连即原点，亲人亦作陌生人。

我俩相识快三十年，有过开心，但更多的是你的明抢暗夺，你的污蔑，你的“女权”，你的“霸道”，我的“无知”，我的“吃软饭”我都忍，但是忍耐也已经耗尽。

这些年玩财务玩股权我玩不过你，但你若要以此为由拖延时间妄图趁机转移共同资产，我也决不会再忍让！境外公司股权这些年已经被你套走了大头，境内公司股权这一次，咱们就撕破脸对抗到底吧！走到如今，实非得已。

在李国庆离婚声明微博发布后，当当网创始人李国庆“摔杯”事件有了新进展。该事件的另一位核心人物的李国庆妻子——当当网董事长兼CEO俞渝发朋友圈回应此事，称李国庆并非净身出户，并指出李国庆经常在家摔东西，不顾家，联合公关操纵媒体，每件事都在撒谎。甚至曝出有同性恋迹象等。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：李国庆俞渝当当网

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有