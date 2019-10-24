168天工厂落地，外媒称特斯拉上海超级工厂创纪录

10月24日消息，据国外媒体报道，2019年底的某个时候，中国制造的第一辆Model 3电动汽车将在特斯拉位于上海的新超级工厂下线。公司首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)能够在最后期限内完成任务也实属罕见。

在过去一年的大部分时间里，马斯克都处于危机状态，一直与美国证券交易委员会（SEC）等对手进行斗争。但上海超级工厂的情况要顺利得多，今年10月份，中国国家电网开通了为上海超级工厂供电的第一条输电线路。据媒体报道，特斯拉仅用了168个工作日，也就是大约6个月的时间，就完成了从获得许可到将电力接入新工厂的整个建设过程。市场研究机构晨星公司分析师Ivan Su表示：“即便以中国的标准衡量，这也是相当快的。”马斯克曾预测，到今年年底，特斯拉上海超级工厂每周生产至少1000辆汽车，这也是该公司位于加州的第一座超级工厂花了数月时间试图达到的目标产量。10月23日特斯拉表示，它已经开始“按批次生产整车”。

特斯拉对中国的高度关注是有道理的。中国已经是该公司的第二大市场，仅次于美国，领先于挪威和荷兰。随着美国政府对特斯拉汽车的税收优惠政策到期，美国市场的需求可能会降温，但中国电动汽车市场发展依然强劲。

根据德国非盈利性机构巴登-符腾堡州太阳能和氢研究中心的数据，2018年中国市场电动汽车销量达到了120万辆，超过了当年全球电动汽车销量的一半。

在中国建造超级工厂使特斯拉得以降低运费，并避开了进口关税。国产Model 3电动汽车的起售价为32.8万元人民币，这使得特斯拉在与北汽和比亚迪等成本较低的国内制造商进行产品竞争时更具竞争力。后者的电动汽车售价约为20万元人民币。

Model 3也将成为中国第一家由外资企业全资拥有工厂生产的汽车。马斯克经常来中国。今年8月，他曾与阿里巴巴集团的马云一起出现在上海举办的2019世界人工智能大会上。8月30日，交通运输部部长在北京会见了马斯克。此外，还有人看到马斯克在北京吃包子。

晨星的Ivan Su指出，特斯拉获得工厂建设用地和贷款的速度表明，目前马斯克得到了中国的大力支持。他表示：“当他们想要的时候，他们可以非常迅速地推动事情进展。”