特斯拉高管解读第三季度财报：口碑营销足以拉动需求

新浪科技讯北京时间10月23日消息，特斯拉今天公布三季度财报，期内营收63.03亿美元，同比减少7.6%；归于股东的净利1.43亿美元，同比下滑54%。

财报公布后，特斯拉创始人兼首席执行官马斯克（Elon Musk）、首席技术官扎卡里·科克霍恩（Zachary Kirkhorn）、投资者关系主管马丁·维埃查（Martin Viecha）、能源运营主管库纳·吉诺塔（Kunal Girotra）参加财报分析师会议。

分析师将问题提交给维埃查，再由特斯拉高管回答。以下为财报电话会议问答环节实录：

维埃查：第一个问题，特斯拉创造需求的机会在哪里？光靠口碑营销足够吗？或者说，在不久的将来我们会看到特斯拉商业广告吗？

马斯克：口碑营销足以拉动我们的需求，让需求超过生产。就目前来说，我们不需要打广告。到了未来某个时间点，我们可能会启用广告宣传，但不会用传统方式进行，我们只是想告知消费者，确保他们了解产品，我们不会在广告中使用通用手段。

维埃查：除了机器人的士、无人驾驶技术，在未来3年内，你觉得还会有哪些激动人心的业务是投资者没有理解的，或者忽视的？

马斯克：我觉得，对于特斯拉能源业务的增长，投资者理解不深刻。从长远来看，能源业务（Tesla Energy）的规模会变得和特斯拉汽车部门或者汽车业务一样大，或者大小差不多。这点是大家没有好好理解的。我觉得能源业务未来会很庞大，重要性和特斯拉太阳能业务（Tesla Solar）差不多。总之，特斯拉太阳能和特斯拉能源（主要是电池存储产品）是投资者最忽视的。

为什么？在过去18个月或者2年的时间里，我们转移了大量资源，这是原因之一。我们从公司其它部门调配资源，用来支持Model 3生产，解决Model 3生产问题，简化Model 3设计。

所以说，在大约一年半的时间里，我们从特斯拉能源部门夺走了工程资源及其它资源，甚至改变了Powerwall、Powerpack电芯生产线，让它们为汽车生产电芯，因为汽车电池电芯严重短缺。

到了现在，Model 3的生产已经步入正轨，朝着更好的方向前进，我们重新分配资源，投向特斯拉太阳能和存储业务。到目前为止，这些业务的增长很健康，未来也会很好。我们必须这样做。为什么？很简单，如果我们不能解决Model 3问题，特斯拉就活不下去。可惜，这样做会影响公司其它部门的发展。

未来，特斯拉能源会成为特斯拉的主要组成部分，我毫无夸大之意。从一开始，特斯拉的使命就是推动人类加速向可持续能源转移，也就是说要生产可持续能源，让汽车使用可持续能源。

我觉得，未来当我们告诉大家特斯拉生产了多少汽车时，还会告诉大家特斯拉生产了多少可持续能源，或者告诉大家我们的客户用特斯拉产品生产了多少可持续能源。到时，我们生产的可持续能源可能会和特斯拉汽车消耗的能源差不多。

有人说电动汽车使用肮脏的煤电，从长远来看，它会用上干净的太阳能。太阳能来自众多企业，不只是特斯拉一家。可持续生产和可持续消耗，这就是我们正在追求的。