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苹果CEO库克：出柜五年，从来没有后悔过

2019-10-25 8:02:13来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家10月25日消息 根据appleinsider的报道，苹果公司首席执行官蒂姆·库克在周四采访中谈到了他在2014年的一篇社论中公开承认自己是同性恋的决定，他表示自己“一分钟都没有后悔过”。

 ▲图自Bloomberg

据悉，2014年10月，Bloomberg发表了一封公开信，披露了他的性取向。现在，库克再次谈论了这个艰难的决定。

库克表示：“这背后有很多含义。首先，这是他的决定。”另外，库克还表示成为“少数派”之后，它能帮助你重新审视这些人的感受，这本身就是一种礼物。

在过去的采访中，库克称他公开出柜的决心源于帮助儿童的需要。库克经常会收到年轻粉丝的来信，他们都在努力解决与同性恋有关的个人困境，有时还会向朋友和家人坦白。

库克称：“他们很沮丧，有些人说他们有自杀的想法，一些人被自己的父母和家人驱逐。对此我能做什么？这给了我很大的压力。”库克补充说：“很明显，我不能和每一个人单独交谈，他们只是在想知道自己是否有未来，生活是否会变得更好……从那时起，我真的下定了决心。”

库克花了大约一年的时间，才“准确地说出了想说的话”，并选择了“正确的时间”发表声明，苹果董事会也“一致”支持这一决定。

库克在2014年的文章中写道：“我为自己是同性恋而自豪，我认为同性恋是上帝赐予我的最好礼物之一。”

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关键词：库克出柜

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