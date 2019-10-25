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特斯拉市值530亿美元再超通用，空头单日血亏14亿美元

2019-10-25 8:07:00来源：新浪科技作者：书聿责编：孤城评论：

北京时间10月25日早间消息，尽管美国电动汽车制造商特斯拉的长期前景仍然存疑，但由于其CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）关于第三季度盈利的承诺令华尔街颇感意外，推动该股周四暴涨17%。

按照盘后298美元的股价计算，该股目前市值为530亿美元，超过了通用汽车的510亿美元，成为美国市值最大的汽车公司。虽然特斯拉之前也曾经是市值排名第一的美国汽车公司，但是通用汽车近期却大幅领先。

特斯拉周三晚间公布季度盈利，原因是运营效率提高以及制造和材料成本降低。

强劲的报告令空头血流成河。按照做空的总金额计算，特斯拉是仅次于苹果的美国做空力量第二大股票。

根据金融分析公司S3 Partners的数据，特斯拉空头头寸总额为105亿美元，空头交易员周四遭受14亿美元的账面亏损，抹去了他们在2019年所得利润的70%。特斯拉今年以来的股价仍下跌了10%。

业绩公布后，特斯拉2025年8月到期的18亿美元垃圾债券价格飙升3个点，使收益率降至2018年3月以来的最低水平。

瑞士信贷分析师表示：“这的确向前迈出了一大步，但特斯拉将需要整合一系列类似的数据点，以证明这项业绩的可持续性……而其过往记录有好有坏。”

至少有8家券商提高了特斯拉股票的目标股价，而该公司在华尔街的平均评级仍然是“持有”。在将该股纳入研究范围的34位分析师中，只有11位建议投资者买入该股。

投资者以往对特斯拉连续未达到财务和生产目标失去耐心，该公司股价仍较2018年的近390美元的最高点下跌逾三分之一。

特斯拉的利润率一直受压，而即将建成的上海工厂有望在这方面提供帮助。但分析人士表示，特斯拉究竟能否保持盈利能力目前尚无定论。

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关键词：特斯拉通用

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