李国庆甩出15条真相回应俞渝“抹黑”事件：真相只有一个

IT之家10月25日消息 10月24日夜，当当创始人李国庆通过微博再度回应此前俞渝的“抹黑”事件，李国庆表示，俞渝所说的“只有一件事是真的，其他都假的”。

李国庆表示，俞渝为了在离婚中不平分股权而精心策划诸多“抹黑”活动，俞渝此次突破了双方约定的只谈工作纷争的底限。“既然俞渝说了私生活，那我就逐一回应。”并表示，“念家庭旧情，就不再爆俞渝黑料了”

背景：

10月23日夜，李国庆便和俞渝在朋友圈“互撕”。俞渝指责李国庆从家里拿走1.3亿现金，而李国庆则转发自己7月底递交起诉状和俞渝离婚的微博称“狗急跳墙，工作撕逼虚构事实”，为儿子忍受23年。10月24日晚，李国庆通过微博致信当当股东称：“老婆夺权，我可以退让，但作为老婆夺利，那就不是一家人了，我绝不退让。”

以下为李国庆回应全文：

只有一件是真的，其他都假的。

俞渝此次污蔑我把我说成人渣完全是精心策划的，就是为了离婚中不平分股权，而且完全突破我和俞渝约定的只谈工作纷争的底限。既然俞渝说了私生活，那我就逐一回应。（念家庭旧情，我就不再爆俞渝黑料了，让各位失望了）

真相1.

我在2018年1月15日傍晚收到俞渝导演的逼宫信，一小时后就发微信给她：“我从此不再回家住”，当时属于净身出户。

而俞渝提到我拿走1.3亿，是今年4月我俩共同签字的对境外信托分割大约1800万美金（其实我有权把3000多万美金全部转走），这部分钱是当当赴美上市股份出让的金钱，不能称之为“俞渝父母的钱”。

真相2.

和俞渝夫妻23年，我的确因为工作掀过两次桌子，但俞渝的描述过于夸大，并且我怎么可能往她身上掀？反而她都拍照留存，然后报警一顿操作。按照我们的约定，每次吵架后，我都只能离家去酒店住，所以不存在对她有什么威胁和影响。

真相3.

我此前所说的2018年1月15日收到逼宫信，大家可以去查证2018年1月14日晚上22点左右，电视台是否在播放《雍正王朝》的八王逼宫，以便于确认究竟是我和俞渝谁在说谎？

真相4.

我们家的长期家庭生活是靠2个秘书，1个司机，1个保姆来维持的，俞渝的却是管家。

真相5.

“四个老人送走三个”更是无稽之谈。我父母住院期间，都是我在跑医院和找大夫，俞渝仅各去过一次。

悼词是我这个当儿子写的，俞渝当时确实帮忙调整了一下。因为考虑俞渝长期失眠，而告别仪式要很早起来，我一向崇尚厚养薄葬，体恤俞渝就没让她参加。

俞渝和我刚结婚的时候，确实带过双方父母一起周游美国了一次，以至于我父母到死都感谢俞渝，同时我也一直在照顾俞渝的父母，这些年我看望俞渝父母的次数比俞渝至少多5倍！反而是作为著名女企业家的俞渝，你把你妈妈放在敬老院一年探望一次是孝顺？

因为俞渝原生家庭带给过她一些痛苦，俞渝平时不太愿意见父母，趁俞渝每季度出国一周的机会，我就把老人家接到家里改善生活，结果俞渝回家，岳母看到俞渝后就转身回房。（俞渝要求我在她回家之前把岳母送回）

真相6.

说到对儿子，俞渝直到去年与黄某、盛某聚餐的时候还说：国庆是个好爸爸。

儿子去美国读高中之前，为了珍惜与儿子相处的时间，无论工作多忙，我每周至少三次晚饭和儿子一起吃，并且每周抽出一整天陪儿子，而俞渝并没有。

每年我、俞渝、儿子外地度假至少5次以上。儿子滑雪、游泳也都是我手把手教会的，怎么转口就说儿子的爱都是你给的？

“儿子病房不知道几楼”一说更是无稽之谈，咱俩去医院的次数谁多，心里没点数吗?

真相7.

要说细节，从结婚起到分居前，哪次下车不是我给你开车门？每天等到23点也要陪你一起吃晚饭？（俞渝长期下午去公司上班）

你失眠严重，几年前提出分床、分屋睡，我坚持不分床睡，还要睡前陪你聊天一个小时。分居后一次聚餐结束，俞渝跟我告别拥抱，当着客人说：i love you，我当时心里暖洋洋觉得还有爱，现在看来全是表演，目的是想稳住我让我接受离婚25%的股权分割！

境外股权也从你持股5%到绝大部分归你，并且大当当也让你管理，婚后钱财账户全是你来负责，各类合同只要你让我签，啥我看都不看就签，结果你给我捅刀子。

真相8

说到我的原生家庭，我的哥哥和两个姐姐在我早期创业时候立下过汗马功劳，后来俞渝在当当越来越活跃，提出已经夫妻店模式了，希望我的亲属都离开，我一个月内照办完毕。

我哥哥三次吸毒入狱，前两次强制戒毒都是我80岁的老父亲举报的结果。我们家小区电梯员被辞退，85岁的老父亲带着电梯员又是找物业找经理，又是找劳动仲裁的，每年过节，我老父亲都会请在北京的住地下旅馆不能回家的人到家吃饭。他的善良在死后不应该被俞渝这样侮辱。

我父亲后来确实有着自己的伴侣，但伴侣和他在病房里相吻怎么能说是互舔？

真相9

我的梅毒是大约8年前在一家浴池洗浴染上的，打了6天针后治愈。不要单独摘出来惹大家想入非非。

真相10

我从没有带体制内领导去过洗浴中心，就是八项规定前也没请过官员吃大餐。

因为我的生意不盗版，不偷税，也不做政府采购。

至于给某退役将军（官二代）的电影《过山榜》投资300万后期，也是就见过两面，我被他的书法和文学才华倾倒，也想为主旋律电影出力。

真相11

当当的贡献：

当当由我创立，三次融资是我主谈，因为余渝的英文好，所以在谈判时候负责具体合同条款的谈判。

从谈判开始，俞渝渗透入当当经营，开始行使“女主人”权利，但是也只是长期分管财务和人力。当当每次的业务大战压根就没俞渝的事儿，这个可以在她多个场合的表达中查证：“没有俞渝会有当当，但是没有李国庆一定没有当当。”

上市和退市这事，确实是她带着CFO负责的，但上市不仅是一次失败的上市，也是引发我和大摩女大战的根本原因。（定价严重被低估，直接导致我们融资较少，反而错过了后面的电商补贴大战的机会，第一家上市沦落到现在的境况）

上市后，俞渝当奋的叫我去参加上市庆功宴，我不想去躲在家和大魔女撕逼。

真相12

双性恋之说

我和俞渝刚结婚时就认识21岁的马铭泽，我欣赏他的商业洞察力和拼搏劲头。

2014年整个互联网转型向无线，投资人说当当老狗学不了新道，会掉队。我狠心重改组织架构，重建技术、市场、运营，成立无线事业部，但现有副总和高级总监都不愿意挑新摊子。

经俞渝同意后，我们邀请小马加入当当无线。一年的时间，当当无线的流量、顾客数、销售额从20%提升到75%。之后小马卸任，把无线事业部还给公司，为此俞渝还首次出席欢送小马会议，并提议高管给他鼓掌。

至于小马在通州3500/平买房，到几万一平卖掉，买三里屯房子25000元/平（分期付款）及三亚买房，那时他创业多年，每年总能赚100万以上，而来当当助战两年转型反而耽误他发财。

蒙克更是俞渝同自己的老部下李俭多次邀请才加入，2017年蒙克还因为当当书香节的出色操盘获得了俞渝自己颁发的总裁认同奖。

2015年，网红，微商热，我为新当当的优选物色投资对象（100万占20%到40%股份），时尚达人林聪创办潮牌男装（是gay），还有美妆品牌等。新业务两年，人效，品效，千人展示带来毛利额都大大超过老当当。因为隔一级，我跟林聪并无过多交集。

新业务两年，人效，品效，千人展示带来毛利额都大大超过老当当。

崔某某更是大家都知道的小崔，我投资了187万给他公司支持他，不是小三。

我和这几位都是纯粹工作关系，请网络暴力停止伤害无辜的人。

真相13

说到开房记录，我入住酒店都是秘书安排，携程为同一账户，欢迎对方晒出证据。

真相14

副总离职：

从我让俞渝开始分管当当网之后，在俞渝带领下日百，服装事业部连续三年每年下滑50%（你们现在还在当当买日用百货和服装么），四个副总辞职。

1.分管服装的副总听到俞渝分管后就愤而辞职。

2.运作副总被俞渝全公司通报批评，此副总也辞职。

3.图书副总被俞渝半夜邮件发全体通知该副总转岗（事先俞渝本人并未与分管高级副总沟通），该副总也辞职。

4.最后一个辞职的高级副总（在当当工作十多年），实在无法开展工作（俞渝总是越级等）。这不是逼走嘛?谁在说谎。

而我2015年不负责老当当后，遇到高管和俞渝分歧，为了支持俞渝工作，没有主动袒护这些副总，现在想来，很明显是她在清理人事，为后来逼宫做铺垫。

真相15

早晚读书1%的股份

我此次创办早晚读书是觉察区块链经济思想，我要革资本的命，把股份给对早晚读书平台有贡献的参与者。目前早晚读书的股份都会给内容提供者（按收听时长），渠道（按销售额）、传播者、和收听时间长的用户。我希望早晚读书能在我的带领下实现共享经济，实现新生命力。

财散人聚，当当到今天我们家占92%股份，是我和俞渝在互联网公司里的“耻辱”，所以越做越累。

我的错误我承认，请大家不要放过我的家人。对于俞渝无底限的爆料，我继续保持克制。

到底谁是九假一真，谁在讲事实，请各位明辨。