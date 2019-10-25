当当网致信李国庆：冲动是魔鬼，冷静下来吧

IT之家10月25日消息 继昨晚当当创始人李国庆深夜发长文对俞渝的“抹黑”逐条驳斥后，今天上午当当网官方也通过微博向李国庆致以一封公开信，其表示由于李国庆近几天的言行举止及其所造成的影响让公司“分出一份心力去应对来自四面八方的问询和关怀”，甚至担心功能会影响其正常工作运行，希望李国庆可以冷静下来。

公开信内容提到，二十年来，当当的员工陪伴你和俞渝，带着当当这个“宝宝”从蹒跚学步，到一路狂奔，跨过栏，踩过坑，经历过推搡，修复过创伤，一路长跑不敢懈怠，如今业绩渐入佳境才不负辛酸。

除了更早之前李国庆在接受采访时“摔杯一怒”指控妻子外，李国庆还和俞渝在朋友圈、微博上“互撕”，同时两人的互撕由公司逐步转向个人私生活层面，对当当网的发展也造成了一定的影响。

以下为当当人致国庆的公开信内容：

国庆：

二十年来，当当的员工陪伴你和俞渝，带着当当这个“宝宝”从蹒跚学步，到一路狂奔，跨过栏，踩过坑，经历过推搡，修复过创伤，一路长跑不敢懈怠，如今业绩渐入佳境才不负辛酸。

这段时间大家正在奋战店庆和“双11”促销，扑市场、备货品、做促销，但是你的访谈、微博、视频、高密度的宣告，让我们不得不停下手头繁忙的工作，分出一份心力去应对来自四面八方的问询和关怀，我们更担心你不可预测的行动干扰我们正常的工作。

国庆，当当是你们家的，也是我们的，大家为了这个公司都投入了巨大的心血！

冲动是魔鬼，冷静下来吧，当当希望得到你的爱护。

全体当当人