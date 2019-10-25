小鹏高管：高速自动驾驶明年实现量产

10月25日午间消息，小鹏汽车“1024小鹏汽车智能技术分享日”于10月24日正式启动，在北京站分享会上，清华大学车辆学院教授，汽车安全与节能国家重点实验室主任李克强发表致辞并分享对智能汽车的看法；随后小鹏汽车负责智能联网的副总裁纪宇和负责自动驾驶的副总裁吴新宙，介绍小鹏汽车在自主研发、进化路径、产品技术架构、量产自动驾驶辅助系统、自研AI视觉解决方案、智能网联场景应用等多个领域发展，并宣布能支持升级到XPILOT 4.0的智能硬件基础及多项智能功能将在明年第二季度上市的小鹏P7上落地。

小鹏汽车副总裁吴新宙分享自动驾驶技术的进展与应用

吴新宙介绍称，中国的道路情况非常特殊，多样化的交通工具和中国式过马路等行为，令车辆行驶的效率非常低，而这也是众多国外自动驾驶方案在国内落地多少有些“水土不服”的原因。“小鹏汽车在研发之初，针对本土化特征的道路环境、国内驾驶员的习惯及复杂的交通环境进行研究，拥有清晰、可量产的研发节奏，能够明确量产交付时间及国内城市场景自动驾驶功能的落地时间表。”

据介绍，目前小鹏G3已于年内拥有XPILOT 2.5自动驾驶辅助能力，未来，拥有高速自动驾驶及360度感知系统的XPILOT 3.0将在2020年于小鹏P7实现量产。而在2021年，XPILOT 3.5将具备自主变道能力的高速自动驾驶及停车场自主泊车能力，2023年的XPILOT 4.0将拥有面向城市路况的自动辅助驾驶功能，一步一个脚印的抵达有限或部分场景的完全自动驾驶。

小鹏汽车副总裁纪宇分享智能网联技术的进展与应用

在小鹏汽车看来，智能汽车是行业变革的下一个赛道。在产品端，构建智能汽车所需的基础设施与技术越发成熟。在市场端，消费者对汽车智能化的需求开始觉醒。在行业端，新造车、传统主机厂越发重视汽车智能化功能与技术的研发。“智能汽车能以产品功能差异化培养新的用户习惯，进而提高用户黏性，为品牌构建竞争壁垒。”

在谈到与特斯拉的竞争时，小鹏汽车高管表示，小鹏没有照搬特斯拉的系统，但特斯拉系统中很好的部分会去学习，与此同时特斯拉踩过坑我们可以避免。“特斯拉不太可能把中国场景本土化当做重点发力，在本土的安全和稳定会比特斯拉更好，这是小鹏在中国市场的优势。”

与此同时，现场高管也介绍道，小鹏汽车与小米进行深度合作，基于NFC近场通信技术实现手机车钥匙功能，手机贴近车身就能开门。“该技术目前已十分成熟，安全性非常高，不需要车主再额外携带独立车钥匙，未来计划小米的其他穿戴设备也可支持此功能，这项功能将会率先搭载在小鹏汽车首款轿跑车型P7上。”