李国庆俞渝的致命伤害

“中美贸易战、经济下行、资本寒冬”外部大环境吹着各种风，创业者、企业家、投资家都在人人自危。新上市公司估值倒挂、未上市公司变数更大，企业们都在裹紧前行。

既有外忧，就更要防杜內患。然而，当当网昔日模范创业夫妻李国庆俞渝却选择“视而不见”。

23日晚，疑似因为离婚股权分利谈不拢的原因，李国庆俞渝深夜正式开撕，语怒料猛，引发外界强势围观。双方语不惊人死不休，一副鱼死网破之势。

俞渝，纽约大学工商管理学院金融及国际商务MBA学位，手撕李国庆毫不手软。一开口就控诉李国庆个人行为言论有问题，还称自己丈夫私生活混乱，是同性恋、有梅毒等，各种大尺度言语震惊了“文学界”，连昔日的亲朋好友、活着的已故的原生家庭亲人也不放过。

北京大学昔日才子李国庆，也不甘示弱，爆妻子黑料信手拈来，“手里有很多俞渝在国外给人当小三以及婚后其他不可告人的实锤和证据，不想揭露她伪善的嘴脸都是念在夫妻情分，但请不要把他的让步当成软弱。”

直至今天，才发现，卖书的比市场卖瓜的“甜”。

一场谩骂，可能赔上身后所有持股公司？

23年夫妻情分最终也逃不过一个“利”字。本身是公司股权和控股权之争，李国庆俞渝偏要撕扯到人身攻击，爆猛料、戳私生活。自己爽了，但有没想过身后的公司股东、员工、用户以及合作方，还有亲人朋友都是无辜的？

李国庆与俞渝这场闹剧，一直以来是李国庆自描自述的宫斗剧：“俞渝利用阴谋诡计夺权，分三步曲——股权变更、逼走副总、再加逼宫信，最终成就了自己武则天之梦”。

如果说“李国庆摔杯一怒为俞渝”的戏码都没激怒俞渝，那可能就是“离婚分利谈不妥”激起了俞渝的反击力。

（截图来自俞渝反击李国庆时的言论）

第一次直接正面手撕李国庆，忍耐多年的俞渝终于爆发出了河东狮吼般的威力。

俞渝为这场宫斗剧添加各种“群众演员”角色，马铭泽成功成为“男二号”。剧情不需要，但手起刀落，刀刀入肉，群众演员们做错了什么？

自己嘴上一时爽他人心里一把刀。第一次希望这些没必要的群众演员活不过一集，赶紧离场。

24日晚，李国庆也拿出“15条真相”，一一回应俞渝的控诉。

根据李国庆的描述，马铭泽为当当立过汗马功劳，得到过俞渝的表扬。马铭泽创业多年，每年总能赚100万以上，而来当当助战两年转型反而耽误他发财。

李国庆的一番解释，又让吃瓜群众知道了MK就是蒙克兄；离职的当当网副总分别是分管服装副总、运作副总、图书副总等。但他们真需要李国庆去解释一遍吗？

这场逐利嘴炮，已给他们至亲之人、致密之友的身心上、精神上、权益上带来了难以补救的伤害；可能还会波及当当网等公司的正常运营、股东的利益损失，让合作方质疑、员工人心惶惶、用户失望离去。

自古以来，都有杀敌一万自损八千的说法。他们互骂不要个人面子、口碑，不怕影响自己未来前途，难道也不顾及20岁的“孩子”——当当网吗？

在新浪法问发布的《律师：当当股权属李国庆、俞渝共同财产原则上平分》一文中，有律师提到，“创始人离婚还可能会对企业经营带来重大冲击，如果一方向法院提出分割公司股权申请，法院极有可能会冻结公司的银行存款，查封公司的财务账册，限制债务人向公司清偿账务，以进行司法审计。”而这引发最恶劣的情况，可能会导致公司破产。

文中律师还指出，如果夫妻双方之间没有特别约定，这91.71%（李国庆俞渝持有当当股权总和）应该属于夫妻共同财产，据婚姻法的相关规定，离婚时应该平分。

（截图来源：新浪法问《律师：当当股权属李国庆、俞渝共同财产原则上平分》一文）

企查查显示，目前李国庆对外投资企业有18家，其中存续16家，控股企业有11家；俞渝对外投资企业有14家，其中存续13家，控股企业有37家。

值得一提的是，俞渝对外投资企业，基本上都是和李国庆共同持股。而李国庆从当当网出来再创业后，目前，个人持有早晚读书运营主体天津万卷书网络科技有限公司1%股权；还持有水晶区块链科技（海南）有限公司（简称“水晶区块链”）25%股权，该公司法人则是俞渝一并手撕的马铭泽。

这些企业都是李国庆和俞渝的婚后财产，如今双方要离婚，是否都要拿出来分呢？又怎么分呢？一旦双方谈不拢，又有几家公司能幸免于难？

值得一提的是，在24日傍晚，李国庆又发声称，已向法庭申请保全俞渝在北京当当科文电子商务有限公司的股份。

目前，俞渝持有当当网64.2%股权，李国庆持有27.51%的股权。

据了解，天海投资曾拟并购当当网，以2017年12月31日为评估基准日，当当网的预估值为75亿元。

公开资料显示，2015年至2018年，当当网净利润分别是9200万元、8600万元、3亿元、4.25亿元。

当当网仍很“甜”。

模范夫妻为儿子隐忍多年？今失控互撕伤害更大

在李国庆控诉俞渝逼宫时，一直谈论自己在当当网的功及俞渝的过，后来又开始爆出从2018年1月15日起他们已经分居。

根据李国庆的说法，7月底已向法院递交起诉状和俞渝离婚。10月17日双方收到了法院离婚传单，但俞渝以感情未破裂为由不同意离婚。

“李国庆，我要抓破你的脸!”俞渝一声嘶吼。可能李国庆这个分居言论会影响到他们离婚诉讼。

李国庆俞渝曾是圈内的模范夫妻。至少刘强东就很羡慕李国庆的老婆是高材生学历还是海归。

1995年，李国庆和俞渝在纽约相识，均已过30岁的二人在第一次见面时就互生好感。三个月后，二人迅速闪婚，女强人俞渝也跟“个体户”李国庆回了国。

回国后，李国庆和俞渝夫妻二人于1999年共同创立了当当网，在夫妻携手创业前一年，他们先有了爱情的结晶——儿子。

创立当当网后，李国庆熟悉图书出版行业，为人坦率有创新，俞渝则在早年征战华尔街，性格低调偏谨慎，夫妻二人有明显的互补优势。

在之后的十年里，夫妻共患难，李国庆和俞渝作为共同防范投资人和其他合伙人的利益共同体，携手度过了互联网泡沫等危机，把当当从零发展成巨头，也让公司在2010年实现赴美上市。

当当网成为中国第一家完全基于线上业务、在美国上市的B2C网上商城，也曾一度被称为“中国亚马逊”。风光无限，李国庆和俞渝模范夫妻的称谓也随之而来。

他们的儿子算是伴随着当当网一起长大的。或许创业家庭里的孩子总有些早熟，特别是面对“夫妻档”创业而管理理念又完全不同的父母，更得学会承受。

作为创业者，对家人总是缺少时间陪伴。李国庆夫妇二人也是一心往前拼，携手为当当，虽然得到了事业上的成功，但也忽略了孩子的情感。

（截图来自俞渝反击李国庆时的言论）

在俞渝的控诉中，李国庆是不顾家不顾孩子的。

“爸爸，我不高兴，明明答应晚上念书给我听，结果又回来晚了。”“”爸爸妈妈工作不要太辛苦。明天晚上一定不许再食言了。”李国庆在微博上晒出儿子写给他的信上有这些描述，见不到爸爸，儿子只能通过文字来表达。之后，在李国庆向其道歉后，儿子还是说出“你们工作能取得成绩，我也挺很高兴的”体谅话。

在一次心理咨询中，因缺少陪伴，10岁的孩子哭着说出了真心话，希望妈妈能每周做两次饭，爸爸能每周一次接送他上学。

“第一次明白儿子真实情感的他在之后的几年里坚持完成了儿子的要求。”李国庆如此描述自己对孩子的爱。李国庆也多次提到，以前每周至少有三到四天会等妻子俞渝回来一起吃饭。

在最新的回应中，李国庆提到儿子去美国读高中之前，他无论工作多忙，每周至少三次晚饭和儿子一起吃，并且每周抽出一整天陪儿子，而俞渝并没有。

当当网当年上市后，李国庆和俞渝之间出现了更多的分歧和矛盾。李国庆开始在微博上口无择言，后又与号称摩根士丹利员工的网友（又称“大摩女”）在微博上进行了激烈的骂战。这也是俞渝近日控诉为李国庆骂脏善后的其中一点。

李国庆夫妇曾问过他们的儿子，父母该不该离婚？

“你们俩的主要矛盾不是在生活中，你们俩的矛盾全是因为在一个公司工作，所以你们离了婚，如果还在一起工作并没解决，你们要不先试试，不要在一起工作呢？”一个13岁小孩的答案，远比大人看得透彻。

但他们谁都不愿意放弃吃在嘴里的肉，爱江山不爱“美人”。

“作为老婆夺权，我可以退让，但作为老婆夺利，那就不是一家人了，我绝不退让。”这是当下李国庆决绝的态度。

在2015年以前，当当网由李国庆掌权，之后，由俞渝掌权。李国庆把那次分权称为“禅让”。

以前，冲突不断的李国庆和俞渝，为了“和平共处”也制定了一堆规则，比如“回卧室不谈工作”，然仍无济于事。

在李国庆的描述里，他儿子学习很优秀。李国庆近日也提到“为儿子忍了俞渝23年”。

20年练功终毁于一旦，在儿子成年之际，李国庆夫妇最后还是撕破了脸。

李国庆的大学老师孙立平昨日也公开指责李国庆夫妻二人：“更重要的一点是，你们两个在这里撕，考虑到孩子的感受吗？你们对得起孩子吗？孩子凭什么要跟你们承受这一切？你们这两个半疯儿！”

除了儿子，这些年，李国庆觉得对父母家人的亏欠同样很多。过去20多年的春节，他都是带俞渝和儿子去旅游，而不是伴母膝下。终于，与俞渝分居后，在2018年，李国庆可以在北京过春节，然而父母已不在。

（截图来自俞渝反击李国庆时的言论）

从控诉的字里行间，看出俞渝不仅对丈夫有气，还对丈夫的原生家庭有怨。但这不该成为一个几十亿公司老总可以把丈夫亲人黑历史公诸于众的理由。

（截图来自李国庆言论）

李国庆解释了一番，也透露俞渝与她自己的父母不和。

一年需要休五次假来消化二人的矛盾给家庭带来的伤害，连续八年请心理咨询师，李国庆和俞渝为了家庭也曾做出很大的努力。但是，二人相互狠起心来，刀刀见血，连至亲也不放过。

最终，也不过是，赢得了“利”、输了“名”；拿回了“利”，丢了至亲之人。

总结：创业纠纷别学李国庆俞渝夫妇

创业维艰，创业者对事业、对家庭本就难平衡。很多创业者放在工作上的时间不止是996，可能还是937、甚至007，或多或少都会做出缺乏陪伴家人或忽略家人感情的事，心里是亏欠的。然而，在事业上，自己不顺心时，为何还要补亲人一刀。

得道多助失道寡助。真正的朋友是最先支持自己事业的人。在不顺之时，反咬一口，这种伤害比两个相厌之人互骂来得要大。

再说到创业合伙人，理念不合分道扬镳是司空见惯。创业圈也流传一句话：朋友、夫妻间不要一起创业。但是或许亲密关系可能会对创业有一些影响，但这不是主因，主要还是合伙人之间的价值观、道德观是否一致。毕竟朋友档、夫妻档创业也有很多成功的案例。

李国庆俞渝两人不仅搭伙过日子还一起创业了20年，实属不易。种种因素导致二人不得不一拍两散，但他们身后绑定的不只是个人利益得失，作为一个牵一发而动全身的公众人物，应该为自己言行举止负责，也该为身后曾默默支持的利益相关方负责。