“不务正业”，通信运营商开搞副业

最近中国移动品牌的净水机出现在互联网上，吸引了少网友围观。网络上各种议论纷至沓来。在主业进入负增长之后，扩展业务范围，增加营收来源已经成为运营商无奈的选择。现在有好多网友都有疑惑，运营商脱离原来的主业，搞副业能够成功吗？

一、以万物互联为入口，向四面八方延伸

2018年通信行业最热的话题之一，其实是以NB（窄带物联网）为代表的物联网即将连接一切，构筑起超越时刻的以人为中心的智慧时代。从智慧工厂、智慧农业、智慧交通、智慧电网、智慧医疗、智慧教学、智慧家居等到以“智慧”为代表的一切，其中涉及到非人的内容都是通过NB来连接。

中国移动推出的净水机，也是包括智能连接功能的，既可以通过APP实现远程操控，而且也可以作为小的AP实现无线网络信号的转发或者放大。虽然净水机并不是中国移动的主业，但是以净水机为入口，构筑连接智慧家庭的服务则是中国移动的看家本领。实际上，以家庭为场景的智慧应用早已是运营商的拓展目标，只是在这方面成功的案例并不多，包括以安保为入口的应用，目前也尚未得到用户的广泛接纳。

净水机虽然不是运营商的主业，但是“智慧净水机”确是运营商向家庭市场延伸的尝试，至于这种尝试能否成功，大家都可以有自己的判断，即便有人不予看好，未来以“智慧”为名义的各种小玩意儿还会陆续冒出来。毕竟不去尝试，谁都不能确定那个才是能够赢得市场的竞品。

二、从主业向副业延伸，运营商是不务正业吗

与传统行业结合，既是运营商突破2C限制，向2B转型必须的途径，也是开拓万物互联市场的有效方式。在通信市场越来越需要拓展价值来源的情况下，类似中国移动尝试智慧净水机的操作会越来越多。

至于这种以主业为基础，扩大市场范围或者市场边界的行为，算不算部分网友口中的不务正业呢？我们认为不算。理由也非常充分，运营商的连接对象除了人与人之外，还包括人与物、物与物。当前市场上出现的各种以加强人与物连接的产品，都是运营商尝试万物互联的操作。

即便我们尚不确定哪个领域或者哪个行业能够率先成为万物互联市场上的竞品，各种尝试本身不但是没有问题的，而且也是必须的过程。未来围绕通信技术，向上下游各个环节进行延伸是运营商的主要努力或者突破方向。

三、万物互联的市场虽大，突破限制才会发展壮大

除了NB的主要应用在万物互联之外，5G的三大应用场景中的mMTC（大规模机械类通信），实际上也就是物联网的各种应用。可以说，时间进入2019年之后，特别是5G在陆续兴起之后，有关NB的新闻已经越来越少，但是这并不影响万物互联的价值。可以说，恰恰不同的技术都在关注万物互联，并试图开辟或者扩展连接的空间和价值。

万物互联发展面临的主要困难，实际上并不在通信技术上，而在承载通信技术的模组上。无论是智能井盖、智慧停车，还是其他以实用性智慧应用为主的领域中，通信技术早已不是问题。之所以无法大规模普及，不能全面进入社会生活，实际上最大的障碍是低价的、低耗能的模组缺乏。

开发并推广高性比价的物联网模组或许已经成为包括运营商在内的所有通信行业玩家必须重点投入的方向。无论是以净水机为入口，还是以其他的生活用具为入口，所有以智慧为卖点的产品，都需要解决模组的问题。虽然大家都清楚万物互联市场的规模和价值，但是在突破模组的限制之前，大谈市场价值还为时过早。

对于文章开头中所提到的中国移动开卖智慧净水机的操作，我们是持支持态度的。虽然有些人不太认同，但是这种大胆尝试还是有必要的。即便这种尝试有可能失败，但这并不影响其探索的价值。毕竟突破各种限制的尝试，本身就要经历技术、市场等各种风险考验。但是不便经历考验，怎能成为用户认可的竞品呢？

围绕通信技术应用并据此扩展业务范围的努力，虽然不一定会获得市场认可，但是这绝对是未来的主要发展方向。以后运营商的以万物互联为入口的“不务正业”会越来越多，而且未来将会成为影响社会生产生活的重要推动力。