苹果CEO库克：有三分之一的Apple Store顾客选择了以旧换新计划

IT之家10月26日消息 在本周的可持续发展晚会上，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）在接受采访时谈到了苹果的iPhone以旧换新等问题。

去年，苹果在线上和线下都大力推广了iPhone以旧换新计划，库克表示，目前有至少三分之一的到店买家在购买新设备的同时选择以旧换新计划。

“在所有进入苹果Apple Store直营店消费的顾客中，其中有至少三分之一的人选择了iPhone以旧换新计划，这个数字正在上升。”蒂姆·库克

当被问及苹果公司是否有计划鼓励更多的第三方配件制造商提高可持续性时，库克表示苹果公司正在考虑引入某种表示特定产品符合某些环境标准的新标志，这种标志适用于从iPhone保护壳到充电电缆等所有苹果周边配件，不过前提是这些配件都通过了苹果MFi认证。

苹果因其可持续发展计划而获得了Ceres的奖项，自2018年以来其所有零售商店，办公室，数据中心和其他设施均采用100%可再生能源供电。苹果还采用了一台名为Daisy的回收机器人，后者每小时可拆卸200部iPhone。

苹果公司有一个更雄心勃勃的长期目标，即建立一个完全闭环的供应链。在这个供应链中苹果将能够停止对原材料的开采，完全依靠可回收材料来制造新产品。库克说，他十分相信苹果最终能够想出办法实现这一目标。