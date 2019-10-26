谷歌Pixelbook Go笔记本开箱展示：功能重于形式

IT之家10月26日消息 10月15日一年一度的谷歌新品发布会在美国纽约召开，谷歌正式发布了Pixelbook Go笔记本。目前engadget也拿到了这款产品并发布了开箱照片，一起来看一下。

谷歌开发自己的Chromebook已经有一段时间了，Chromebook Pixel有两个版本，还有2017年的推出的Pixelbook。engadget表示这三款都是很棒的笔记本电脑，但有一个明显的缺点：太贵了。当时大多数Chromebook的价格只有500美元或更低，但是谷歌卖到了1000美元左右。

目前谷歌试图打造一款任何人都可以购买的Chromebook，这款Pixelbook Go笔记本起价为649美元（约合人民币4584元），比起原来便宜了350美元。

配置方面，谷歌Pixelbook Go笔记本外观上没有再延续之前的二合一设计，而是采用了传统笔记本的开合方案。有两种配色，分别是黑色和粉色。

谷歌Pixelbook Go笔记本搭载了一块13.3英寸的16:9的1080p触摸屏（可选4K屏幕），处理器有英特尔酷睿m3、i5和i7三种选择。此外还有8GB或16GB内存，64GB、128GB和256GB三种存储空间；笔记本带有双扬声器和两个USB-C接口以及一颗200万像素的前置摄像头，采用ChromeOS系统。

续航方面，谷歌Pixelbook Go笔记本在视频播放测试中，运行了13个半小时才关闭；常规使用的时候续航超过8个小时。