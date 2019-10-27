iQOO Neo 855版推出“国家宝藏之铜奔马”定制礼盒，2298元

IT之家10月27日消息 近日iQOO正式发布iQOO Neo 855版手机，采用6.38英寸AMOLED水滴屏+骁龙855处理器；目前这款手机的“国家宝藏之铜奔马”定制礼盒也已经上架，和普通版价格一样，为2298元。

据了解，iQOO Neo 855版“国家宝藏之铜奔马”定制礼盒包括iQOO Neo 855版手机（6GB+128GB，可选电光紫和碳纤黑配色）、铜奔马定制钥匙扣、充电宝和笔记本。

官方介绍称铜奔马，是我国悠久的历史和灿烂文化的一个最好见证，它所具有的非凡魅力，倾倒了无数国外观众，其知名度之高，使它被选为中国旅游的标志。它所具有的内在生命力和一往无前的气势，是我们民族精神的象征。

iQOO Neo 855版手机采用6.38英寸AMOLED水滴屏，分辨率为2340x1080。搭载骁龙855处理器，内置4500mAh大电池，支持vivo 33W Flashcharge 2.0闪充技术；官方称屏熄状态下，10分钟内充到25%。

摄像方面，iQOO Neo 855版采用后置1200万+800万+200万像素三摄，前置摄像为1600万像素。此外，还具有超级液冷散热、双Wi-Fi加速、Multi-Turbo 2.0等技术。