华为是如何在禁令下发布预装GMS的手机的？

本文编译自Android Authority,原文标题《How can Huawei release new phones with Google apps?》

众所周知,美国对华为的贸易制裁影响严重。除此之外,性能出众的华为Mate 30 Pro还没有在西方亮相,因为它缺少许多应用程序所依赖的Play Store和谷歌移动服务(GMS)。同样,可折叠的华为Mate X目前也只在中国推出,这让我们无法体验手机行业的最新技术。

不幸的是,华为还没有找到替代GMS的方法。华为的AppGallery必须吸引更多的开发者,为西方用户提供足够多的App才能弥补GMS缺失带来的影响,而第三方安装谷歌Play的方法少之又少,即便出现也很快被抹杀。

基于此,华为需要一种看是正常,同时还要在禁令下发布预装GMS的新设备,有一种方法华为是可以做到的,但是它有一些弊端。

荣耀9X向我们展示了它是做到的

正如我们在《荣耀9X评测》中所提及的那样,这款手机的欧洲版与中国版的硬件略有不同。主要的变化是欧版的荣耀9X搭载的是麒麟710F处理器,而不是中国版荣耀9X的麒麟810;另外,指纹扫描仪的位置也不同,摄像头也是如此。这样做的原因是欧版的荣耀9X可以预装GMS发布,但是中国版的荣耀9X却无法预装GMS。

但这怎么可能呢?

事实证明,欧版荣耀9X手机与华为P Smart Z是很相似的。后者于2019年5月推出,它也是华为首款带有弹出式前置相机的智能手机。这两款手机在其他硬件上也有很多相似之处,包括相同的麒麟710F处理器、6.59英寸显示屏、后置指纹传感器以及4000mAh的电池等。当然,这并不是说这两款手机完全一样,实际上欧版荣耀9X在相机规格、内存配置及外观设计上都做了一定的升级。

尽管“共享”了型号,但这两款手机并不完全一样。然而,这对华为来说并不罕见,最近发布的华为Nova 5T与荣耀20也具有相同的型号和规格。

这些似乎都表明这些华为手机可能是在2019年5月之前就获得GMS认证,但华为似乎没必要这么做。在进一步探究之前,我们需要先了解一下安卓设备如何获得GMS认证。

GMS产品认证是如何工作的

任何想要在Android上安装GMS的制造商都必须为他们的设备申请GMS许可证和移动应用程序分销协议(MADA),然后通过几次兼容性测试——这个过程由Android兼容性测试套件(CTS)来验证软件、硬件及api——然后谷歌移动服务测试套件(GTS)和供应商测试Suite (VTS)再进行多媒体功能和操作系统内核和HAL功能的测试。

需要注意的一点是,这些测试依赖于两个介质——Android操作系统版本和它所运行的硬件。一般来说这些测试都是在工程机或者开发人员的设备上进行的,如果更改操作系统或者升级硬件等都需要重新测试,当然有些硬件的变动不影响测试,比如外观等等。

说到这里,如果保持影响谷歌认证的软硬件不变,进行小规模的升级,那么这也就可以保持GMS的兼容性。

谷歌关心的似乎是被认证设备的硬件和软件是否支持GMS所需的功能。从理论上讲,制造商可以在GMS认证过程中更换未经测试的硬件,而不需要谷歌授意 。但是MADA明确规定,电信专用和区域性设备也必须通过CTS。也就是说,GMS认证是附在运营商和地区型号上的,而不是最终的消费产品名称上。

简而言之,GMS认证并不依赖于设备的外观,而只是内部硬件和市场的一部分。保持这些不变,制造商可以自由地改变他们想要的外观设计。如果不影响CTS和VTS测试结果,一些硬件更改也是可能的。这包括改变内存配置、相机功能,可能还包括一些其他的硬件组件。

我们联系了华为,想向他们了解是如何在禁令下发布预装GMS新手机的。一位华为公司代表并没有回答我们的问题,但他指出,荣耀20和华为Nova 5T的目标受众不同,外观不同,操作系统也不同(分别是Magic UI和EMUI;前者是EMUI的翻版)。

这种方法并非万无一失

需要注意的是,我们不能确定华为发布预装GMS新机就是通过上述的方式实现的。也许在5月禁令发布之前,华为已经获得了Nova 5T和荣耀9X的GMS认证,尽管在移动手机行业,五个月已经够长了。

换句话说,华为是通过利用旧机型,对一些硬件进行升级从而发布“新”手机。不管怎么说,一年后旗舰手机配置下放中端手机是很常见的,但是同样的方法却并不适用于华为旗舰手机。

很少有消费者对旗舰机价格的“旧”手机感兴趣——至少在摄影或其他功能的没有进行重大升级的情况下,应该是没人会感兴趣的。即使华为升级相机功能和内存配置,消费者还需要更强的手机性能及更多的新功能,但这样一来就破坏了GMS的兼容性。

尽管在技术上可行,但重用和调整旧设备并不是长期的解决方案。

此外,旧版本的MADA(section 4.3)显示,所有Android OS更新都需要Google审批,幸运的是,华为P30系列、Mate 20系列、P20系列和其他一些设备都能获得Android 10更新。对于上述几款手机型号,华为似乎已获得Android 10的GMS认证,因此未来可能会发布这些设备的最新测试版更新,但是到了Android 11又该怎么办呢?

最终的解决办法是,华为需要通过中美贸易谈判从而拿到谷歌授权,如果不行,那么华为需要一个可行的第三方安装GMS的方法,除此之外,就是发展自己的HMS。