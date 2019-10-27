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【IT之家开箱】华为nova 5z图赏：为“Z世代”打造的青年良品

2019-10-27 18:27:05来源：IT之家作者：月生/实习责编：月生/实习评论：

HUAWEI nova 5z是华为nova系列最新一代产品，z代表着Generation Z,象征着新生代人群对于多元、趣味、自由、独特的追求和精神主张。配色上有幻夜黑、翡冷翠、苏音蓝三款，IT之家拿到的是幻夜黑款，一起来看一下吧。

华为nova 5z正面采用了一块6.26英寸LCD屏幕，分辨率为2340×1080，像素密度达到412PPI，极点全面屏是指前置摄像头放置于显示屏幕的下方，从而实现高屏占比的一种全面屏形态。

屏幕正上方为听筒，前置摄像头位于屏幕左上角，前置摄像头为3200万像素，光圈F/2.0。支持前置人像模式、自拍美颜、人像美颜等功能。

华为nova 5z后置摄像头部分为居中设计，采用了四摄影像系统，分别是4800万像素主摄，800万像素超广角，200万像素景深和200万像素微距镜头。

其中4800万像素主摄光圈为F/1.8；800万像素超广角镜头光圈为F/2.4，并有120度视角。

华为nova 5z采用了Type-C接口，并保留了3.5mm耳机孔。

在配置方面，华为nova 5z采用了麒麟810芯片，共有6GB+64GB和6GB+128GB两种规格可供选择。

华为nova 5z搭载基于Android 9的EMUI 9.1系统，并支持全新GPU Turbo、AI视频、Hi Vision人机全新交互等功能。

在充电与续航方面，华为nova 5z搭载4000mAh大电池，并支持20W快充。

目前华为nova 5z已开放预售，6GB+64GB售价1599元，6GB+128GB售价1799元。这个价格可以说是目前华为品牌最便宜的麒麟810手机了，性价比十足，感兴趣的朋友们可以关注一下。

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关键词：华为nova5z

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