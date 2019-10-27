【IT之家评测室】华为nova 5z体验：麒麟810+4800万AI四摄，为Z世代而生

华为nova 5z是华为nova系列最新一代产品，官方称“z”代表着Generation Z, 象征着新生代人群对于多元、趣味、自由、独特的追求和精神主张。IT之家已经拿到华为nova 5z的幻夜黑版，一起来看看这款面向为“Z世代”打造的手机表现如何吧。

华为nova 5z配置参数如下：

第一部分：外观

华为nova 5z共有三种配色，分别是幻夜黑、翡冷翠和苏音蓝。

三款配色各有特点，幻夜黑为经典配色，低调沉稳；翡冷翠配色在华为其他手机产品上得到了不错的口碑，如今在nova 5z上延续；苏音蓝则是时尚的蓝色设计。

整机重量为178g，机身背面采用双曲面设计，过渡圆滑，有着不错的手感。后置四摄采用了“矩阵式”设计。闪光灯位于摄像头模组右侧，左侧写有“AI QUAD CAMERA”和“48MP 1:1.8/26 ASPH”字样。镜头的下方为指纹识别区域。

机身正面为“极点全面屏”设计，使用“盲孔”的解决方案，将镜头隐藏于液晶屏之下，实现完整四边无异形的屏幕形状，避免刘海设计带来的遮挡。屏幕材质为LCD，尺寸为6.26英寸，分辨率2340×1080，像素密度412PPI，屏占比90.7%。

机身底部分别是扬声器开孔、麦克风开孔、Type-C开孔和3.5mm耳机孔。如今保留3.5mm耳机孔的手机越来越少，华为nova 5z保留耳机孔的设计不失为它的加分项，并且随机附带一条平头耳塞式耳机，好评。

第二部分：相机（样张均有压缩）

华为nova 5z搭载四摄影像系统，主摄为4800万像素，光圈F/1.8；800万像素120度超广角镜头，光圈F/2.4；200万像素景深镜头；200万像素微距镜头。前置镜头为3200万像素，光圈F/2.0。

在摄像功能方面，华为nova 5z提供了AI摄影、人像模式、趣AR、HDR、水印、连拍、笑脸抓拍、声控拍照、延时摄影、熄屏快拍、定时拍照、大光圈录像等模式，具有较高的可玩性。

先来看一下华为nova 5z的样张表现。在室外光线充足的情况下，华为nova 5z的样片色彩还原度较为准确。

▲室外样张

华为nova 5z在相机中提供了AI摄影功能，该功能会根据场景进行识别并自动进行优化处理。可以看到开启该功能后在拍摄风景时，样张的色彩饱和度更高；关闭该功能后，样张色彩相对还原真实情况。用户可根据喜好自行选择开启或者关闭该功能。

华为nova 5z配备一颗超广角镜头，在超广角模式下，可以拍摄到更加宽广的画面，同时畸变处理也非常到位，观感十分自然。

▲左为默认模式，右为超广角模式

在默认模式下，华为nova 5z输出1200万像素照片，在设置中可以打开4800万模式。该模式样张分辨率高达6000×8000，在该模式下，华为nova 5z无法使用变焦操作，不过AI摄影功能依旧可用。

▲左为默认模式，右为4800万模式

通过放大样张可以发现，更高的像素保留了更丰富的画面细节，将照片局部多倍放大，画面细节依旧清晰可见。

▲放大后细节（左为默认模式，右为4800万模式）

微距部分，华为nova 5z采用了200万像素的微距镜头，可实现4cm微距拍摄。

▲微距样张

此外，华为nova 5z还搭载了一颗200万像素的景深镜头，通过硬件镜头加软件算法的形式，带来不错的大光圈虚化效果。

▲左为默认模式，右为大光圈模式（模拟F/4.0）

来到了室内，华为nova 5z表现稳定，实测基本没有出现翻车的情况。不过室内样张的颜色偏冷。

▲室内样张

通过下面这组样张可以看到，在开启夜景模式后，放大照片可以看到墙上的纹理更加清晰，样张的解析力也更胜一筹。

▲左为默认模式，右为夜景模式

▲放大后细节

总的来看，华为nova 5z的拍照能力还是不错的，对于喜欢拍照的朋友们来说，这款手机能够带来不错的拍照体验。

第三部分：性能及续航

华为nova 5z搭载了麒麟810芯片，存储组合上有6GB+64GB和6GB+128GB两个版本可供用户选择。IT之家此次拿到的版本为6GB+128GB。

作为一款中高端的麒麟芯片，麒麟810一经发布就得到了不错的口碑，大家纷纷“真香”。麒麟810采用了7nm制程，搭载两个基于Cortex-A76定制开发的大核及六个Cortex-A55小核。GPU方面，麒麟810搭载Mali-G52，与上一代麒麟710相比，性能提升162%。麒麟810的性能完全能够满足日常生活娱乐需要，IT之家小编也使用华为nova 5z进行游戏测试，选择了《王者荣耀》和《和平精英》两款主流游戏，两款游戏均设置手机能支持的最高画质。

在《王者荣耀》游戏中，华为nova 5z表现不错，游戏中全程稳定在60帧，基本没有帧率波动。

在《和平精英》中，由于游戏限制，华为nova 5z的游戏帧率基本保持在30帧，帧率波动情况比《王者荣耀》更大一些。总体来看，华为nova 5z搭载的麒麟810芯片基本可以较好应对游戏场景。

除此之外，华为nova 5z还搭载全新GPU Turbo、Link Turbo技术、方舟编译器、EROFS超级文件系统等技术，能为日常使用带来更好更快的体验。

华为nova 5z搭载4000mAh大容量电池，并标配20W Type-C快充。IT之家实测从0%开始充电，半小时充电53%，一小时充电91%，全部充满一共78分钟。

续航方面，IT之家针对日常使用进行测试。测试前，小编将手机的系统亮度调节到50%，音量也为50%，Wi-Fi、蓝牙都开启，测试内容及结果如下：

Wi-Fi环境下看网页30分钟，耗电3%；

Wi-Fi环境下刷微博30分钟，耗电3%；

通话30分钟，耗电2%；

戴耳机在线听音乐30分钟（息屏），耗电1%；

在线播放《哔哩哔哩》1080P视频30分钟，耗电5%；

玩《和平精英》30分钟，耗电10%；

使用微信30分钟，耗电4%；

Wi-Fi环境下刷《IT之家》App 30分钟，耗电3%。

整体来看，华为nova 5z的续航表现很不错，重度使用一天没问题，轻度使用甚至可以两天一充。配合其20W的快充，华为nova 5z的续航让人很有安全感。

总结：

对于Z世代来说，不论是兴趣爱好，还是衣着打扮，每一个彰显个性的行为，都是自我表达的符号。作为为该族群量身打造的“硬核”手机，华为nova 5z拥有出彩的外观设计和比肩旗舰的性能，是对“高颜值，实力派”的更佳诠释。7nm制程的麒麟810高端芯片让华为nova 5z成为了硬核担当，比肩旗舰制程工艺，配合EMUI9.1系统，让手机更加智能。而1599元起的价格对于年轻群体而言则非常具有吸引力。目前华为nova 5z已开始预售，6GB+64GB售价1599元，6GB+128GB售价1799元，准备换机的Z世代们千万不要错过。