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微软Windows 10X新细节曝光：将加入现代化文件管理器

2019-10-28 8:39:31来源：IT之家作者：微尘/实习责编：微尘/实习评论：

IT之家10月28日消息 据外媒报道，微软近日意外泄露了Windows 10X操作系统的内部设计文档，其中包含了众多有关Microsoft Windows 10X计划的信息。比如Windows 10X操作系统将新增一项“现代文件资源管理器”。

微软公司一直在开发并优化以传统文件管理器为基础而打造的Windows应用程序（UWP）版本且有望在Windows 10X中首次亮相，微软将在这一版本的文件管理器中进一步优化用户的触摸体验并简化对Office 365，OneDrive和其他云服务中存储的文档的访问支持。

在这个已被微软删除的设计文档中还曾提到，Microsoft 365和现代化文件管理器将会在Santorini（Windows 10X代号）前端和Office.com将会获得统一的推荐内容和策略。”由此来看，在Office方面微软似乎优先考虑通过UWP将Windows 10X的Office的传统Win32版本和Office.com的PWA Web版本作为优先发展的对象，毕竟微软确实曾有过Office Mobile应用程序的UWP版本，只不过该项目在去年被叫停了。

由此来看全新的微软Windows 10X系统中的文件管理器将会获得巨大改进，至于微软为什么不在Windows 10系统中加入现代化文件管理器就不得而知了。

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关键词：微软Windows 10X现代化文件管理器

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