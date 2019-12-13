消息称微软Surface Hub 2X有望同Windows 10X一起发布

IT之家12月13日消息 据外媒报道，自今年4月初微软发布Surface Hub 2S以来，官方并没有过多提到Surface Hub 2X。而Surface Hub 2最初作为单一产品发布，原定于2019年发布，它基于Windows Core OS构建了全新版本的Windows 10并附带了现代功能，如平铺，动态旋转，更快的Windows Updates等。

但是在2018年晚些时候，微软宣布此版本的Surface Hub 2将在2020年推出，并且它将Surface Hub 2分为两个产品SKU，分别为Hub 2S和Hub 2X。其中Surface Hub 2S是Surface Hub 2X的“缩小”版本：没有动态旋转，平铺或Windows Core OS拥有的任何其他OS增强功能。这是因为Hub 2S附带了与今天的Surface Hub相同的操作系统。

微软这样做的官方理由是客户想要运行旧版操作系统的Surface Hub 2版本。虽然这可能是正确的，但发生这种情况的真正原因是因为为Surface Hub 2X构建的操作系统无法在2019年推出之前准备就绪。系统代号为Aruba，这是对Microsoft Windows Core OS的一种独特的表达方式，用于诸如Surface Hub 2之类的协作显示。

据介绍，微软有望在Ignite 2019上释出更多有关Surface Hub 2X的消息，因为微软在Ignite 2018上给了媒体人员动手操作Surface Hub 2X以及其所采用的Windows Core OS的机会。

不过有消息人士称微软已经取消了专门为Surface Hub 2构建的Windows Core OS版本。Aruba现在加入了Andromeda OS和Polaris，成为Windows Core OS的另一个版本。不过消息称微软Surface Hub 2X本身并没有被取消，并且将来仍会启动。但是Surface Hub 2X将不再随Aruba一起发布，而是随Windows 10X一起。微软Windows 10X是Windows Core OS的另一个变体，代号为Santorini。

微软Windows 10X有望在2020年6月“现身”，敬请期待。