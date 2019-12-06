传统笔记本有望搭载：微软正在开发基于Windows 10X的IoT操作系统

IT之家12月6日消息微软早前专为包括Surface Neo在内的诸多双屏和折叠屏设备设计了一款名为“Windows 10X”的系统，目前有足够的证据证明该操作系统最终也可在传统笔记本电脑上运行。

从微软最新发布的LinkedIn工作职位招聘简章上来看，微软正在构建基于Windows 10X的下一代IoT（物联网）操作系统。该职位写道：“您将构建基于Windows 10X的下一代IoT操作系统。”目前尚无更多有关微软基于Windows 10X的下一代IoT操作系统的更多信息。

有传言称，微软将使用Windows Core OS为Windows建立通用基础，由此一来各种外形的设备均可使用该系统，由此来看未来将会有专门针对IoT（物联网）产品优化的Windows 10X版本。Windows 10 IoT核心版当前提供了一个简单的用户界面，可以在Raspberry Pi等设备上运行单个UWP应用。

借助Windows Core操作系统，Windows 10 IoT核心版操作系统设计将更偏向模块化，对于Microsoft来说，在保持兼容性的同时，为可折叠设备，笔记本电脑，HoloLens甚至Xbox进行操作系统优化将变得更加容易。