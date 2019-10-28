罗永浩再度出质锤子科技（北京）股份有限公司股权

IT之家10月28日消息 眼查数据显示，10月24日，锤子科技（北京）股份有限公司新增四条股权出质信息，罗永浩将自己的股权出质给北京君信传奇公关咨询有限公司、深圳市凌昱微科技有限公司、东莞市润信环保包装科技有限公司和北京博商智远科技有限公司。其中，罗永浩出质给北京君信传奇公关咨询有限公司的股权数额最多，约6.319，该公司由新三板上市公司北京尚诚同力品牌管理股份有限公司全资控股。

值得一提的是，罗永浩近日表示将于12月初召开发布会，但是此次发布会跟手机没关系。