微软Surface Pro X还有特殊版本：搭载微软SQ1处理器，贵100美元

IT之家10月28日消息 10月初,微软宣布了新的Surface Pro X,这是一种运行Windows 10 ARM系统的设备。与其他Surface Pro设备不同,微软与高通合作创建了基于ARM的定制SQ1芯片组,为该设备提供核心支持。它还具有LTE网络连接性。尽管是最薄的Surface,Surface Pro X仍将通过13英寸超窄触摸屏提供出色的性能和视觉体验。你可以使用Surface Pro X键盘和Slim Pen手写笔将Surface Pro X转换为笔记本电脑。

现在,微软表示,将为商业客户销售Surface Pro X的特殊版本。与其他Surface for business设备一样,新的Surface Pro X for Business将运行Windows 10专业版,而不是Windows 10家庭版。但是Surface Pro X的消费者版和商业版都将使用相同的微软SQ1处理器。商业版价格比Surface Pro X的消费者版高100美元。你可以从微软官方预订Surface Pro X for Business。

如果你已经预购了Surface Pro X消费版,并且需要Windows 10专业版的额外企业管理和安全工具来满足工作场所的需求,则在收到设备后,只需99美元即可切换到Windows 10专业版。

新的Surface Pro X消费者版将提供以下变体:

Surface Pro X 8GB 内存/ 128GB SSD-999美元

Surface Pro X 8GB 内存 / 256GB SSD-1299美元

Surface Pro X 16GB 内存/ 256GB SSD-1499美元

Surface Pro X 16GB 内存/ 512GB SSD-1799美元

Surface Pro X键盘盖-139美元

Surface Slim Pen手写笔 – 145美元

