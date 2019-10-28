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双11不用怕， 最热门苹果iPhone 11 Pro/Max暗夜绿都有货

2019-10-28 18:10:26来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家10月28日消息 经历过短暂的缺货之后，苹果iPhone 11/Pro/Max系列手机开始恢复正常供货。IT之家发现苹果中国官网、京东、天猫等网络渠道上，前段时间一度缺货的iPhone 11 Pro/Max基本都有现货了，官网发货时间为3-5天，包括最热门的iPhone 11 Pro/Max（256GB）暗夜绿也有货。

《IT时报》消息称，苹果各代工厂7月才开始备货，比往年晚了近两个月，这也是前段时间苹果缺货的主要原因。如今，iPhone 11供货恢复正常，似乎意味着代工厂正在开足马力，尤其是双11即将到来，这是中国商业的一场狂欢。

9月13日20时零1分，iPhone 11系列预售正式开启，京东平台iPhone 11系列预售量同比去年增长480%；天猫商城iPhone 11预售首天，同比去年的iPhone XR首发增长335%。

罗森布拉特证券公司（Rosenblatt Securities）分析师Jun Zhang预计，iPhone 11开卖一个月后已售出1200多万部，较去年的iPhone XR同期销量增长了15%。到今年年底，预计iPhone 11和iPhone 11 Pro的销量将达到7000万部。但到了2020年第一季度和第二季度，iPhone总产量同比将下滑。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：iPhone 11 ProiPhone 11 Pro Max苹果

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