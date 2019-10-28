特斯拉能否完成36万辆交付目标，上海工厂是关键

国外媒体今日发表文章称，特斯拉今年能否完成36万辆电动汽车的交付目标，上海工厂的表现是关键。

特斯拉上周四发布了2019年第三季度财报，营收为63.03亿美元，较去年同期的68.24亿美元下滑9%。归属于普通股股东的净利润为1.43亿美元，较去年同期的净利润3.11亿美元下滑54%。

第三季度，特斯拉实现盈利令华尔街分析师大感意外。但更加令人印象深刻的是，特斯拉仅利用168个工作日就完成了中国上海Gigafactory工厂的建造工作。受上述利好消息的刺激，特斯拉股价随后一度上扬20%。

特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）在财报电话会议上表示，公司的今年的目标仍是到年底前交付36万辆电动汽车。特斯拉本月早些时候曾宣布，今年前三个季度已交付25.52万辆电动汽车。这意味着在今年最后的三个月内，特斯拉还要交付破纪录的10.5万辆电动汽车。

对此，有分析人士称，中国工厂对于特斯拉能否完成今年的销量目标，以及未来的成功至关重要。该报道称，在政策监管方面，中国是全球范围内对电动汽车最友好的国家之一。

当前，特斯拉在中国电动汽车市场上的发展势头正在增强。甚至在上海工厂启动之前，来自特斯拉中国的进口数据就显示，特斯拉电动汽车进口量同比增长了168%，这在很大程度上要归功于Model 3。仅今年8月，中国就进口了逾3700辆特斯拉电动汽车，同比增长468%。

上周五，特斯拉正式宣布，中国制造的Model 3标准续航升级版正式开放预订，起售价为35.58万元。特斯拉今年4月曾表示，到今年年底前，中国上海工厂每周至少可生产1000辆Model 3。但也有媒体报道称，年底前上海工厂每周可生产约3000辆Model 3。

根据研究公司LMC Automotive的数据显示，在截至9月30日的第三季度，特斯拉电动汽车在中国市场的销量为10542辆，同比增长了2倍多。