内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

国产特斯拉Model 3正式开放预订，售价355800元

2019-10-25 12:55:15来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月25日消息 今日，特斯拉宣布标配基础版辅助驾驶功能的Model 3标准续航升级版（中国制造）车型正式开放预订，该车型起售价为人民币355800元，预计第一批交付时间为明年第一季度。

据特斯拉官方介绍，从即日起消费者可以登陆特斯拉中国官网tesla.cn或前往特斯拉体验中心进行咨询或预订。

该车型续航里程为460公里（NEDC预估），0-100公里/小时加速时间最快仅需5.6秒，最高时速为225公里/小时。此次基础版辅助驾驶功能在Model 3标准续航升级版（中国制造）上成为标配。Model 3标准续航升级版标配的基础版辅助驾驶功能具有碰撞预防、盲点监测、车道偏离防避、紧急车道偏离防避等主动安全功能，同时车辆还具备自动辅助转向，主动巡航控制便捷功能。

截至目前，中国在售的Model 3包括以下三款：

其中，Model 3高性能全轮驱动版0到100公里/小时加速最快3.4秒，最高时速可达261公里/小时。Model 3长续航全轮驱动版续航里程最高为590公里（国标工况法）百公里加速4.6秒。

特斯拉还为Model 3标准续航升级版（中国制造）提供4年或8万公里的新车有限质保，8年或16万公里的电池和驱动单元质保（以先到者为准，且该期间电池容量不低于70%），值得一提的是，此次推出的Model 3标准续航升级版（中国制造）在不久的将来还有望获得购置税减免及其他国家新能源相关政策，为广大消费者提供更加优惠的选择。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：特斯拉Model 3

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有