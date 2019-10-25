国产特斯拉Model 3正式开放预订，售价355800元

IT之家10月25日消息 今日，特斯拉宣布标配基础版辅助驾驶功能的Model 3标准续航升级版（中国制造）车型正式开放预订，该车型起售价为人民币355800元，预计第一批交付时间为明年第一季度。

据特斯拉官方介绍，从即日起消费者可以登陆特斯拉中国官网tesla.cn或前往特斯拉体验中心进行咨询或预订。

该车型续航里程为460公里（NEDC预估），0-100公里/小时加速时间最快仅需5.6秒，最高时速为225公里/小时。此次基础版辅助驾驶功能在Model 3标准续航升级版（中国制造）上成为标配。Model 3标准续航升级版标配的基础版辅助驾驶功能具有碰撞预防、盲点监测、车道偏离防避、紧急车道偏离防避等主动安全功能，同时车辆还具备自动辅助转向，主动巡航控制便捷功能。

截至目前，中国在售的Model 3包括以下三款：

其中，Model 3高性能全轮驱动版0到100公里/小时加速最快3.4秒，最高时速可达261公里/小时。Model 3长续航全轮驱动版续航里程最高为590公里（国标工况法）百公里加速4.6秒。

特斯拉还为Model 3标准续航升级版（中国制造）提供4年或8万公里的新车有限质保，8年或16万公里的电池和驱动单元质保（以先到者为准，且该期间电池容量不低于70%），值得一提的是，此次推出的Model 3标准续航升级版（中国制造）在不久的将来还有望获得购置税减免及其他国家新能源相关政策，为广大消费者提供更加优惠的选择。