不仅有华为鸿蒙，航空工业向用户交付国产“天脉”操作系统

国产操作系统不单有华为“鸿蒙”，还有航空工业“天脉”！据航空工业介绍，这不是简单的操作系统，它还是实时操作系统，“天脉”系列产品分为：“天脉”1和“天脉”2。它们响应能力强、结构简洁、高效，应用广泛。

近日，航空工业计算所向多家用户单位成功交付“天脉”多核操作系统以及自主研发的配套开发环境的试用版本，“天脉”多核操作系统正式进入用户使用验证阶段。

“天脉”操作系统团队经过长期的技术攻关和多轮次技术迭代，成功突破了可伸缩架构、多核支持、实时进程、64位支持等多核操作系统关键技术，完成“天脉”操作系统对国产飞腾处理器和进口高性能多核处理器的深度适配工作，形成了支持单应用场景和多应用场景的天脉多核操作系统及开发环境。在相关用户单位的大力协助下，计算所团队为相关用户单位搭建了“天脉”多核操作系统验证平台，完成了多个项目应用软件的平台移植和技术人员培训工作，部分软件项目完成了初步验证，用户反馈使用体验良好。

产品取名“天脉”。当时国内急需具有新一代综合化模块化航空电子系统（IMA）特征、满足ARINC 653标准的“时间”“空间”健壮分区保护的操作系统产品。这种产品除了实现基本任务调度、设备管理等功能外，还需要实现时间分区管理、空间分区管理、健康监控、分区间通信等功能。

而且除ARINC 653标准之外，还需要实现蓝图配置、容错、重构等系统管理等ASSAC所定义的策略，满足IMA分布式系统管理框架的需要，当时在国内这更是研究的空白地带。但是实现具有IMA特征的机载电子设备是我们装备发展的必由之路，国外IMA所使用的Integrity/178B分区操作系统对我实行严格禁运。如果说ARINC 653或ASSAC（法、德、英和美政府建立的联合标准化航空电子系统架构委员会）通过技术攻关可以突破的话，而实现高安全、高可靠的软件工程方法、过程和工具，更需要长期的磨炼、历练，逐步积累和完善。

研制团队经过对比国内外、军内外软件领域标准和规定，在满足军用软件研制规范的同时，通过全面论证，确定了发展路线、战技指标、技术标准等重大难点问题。团队引入民用飞机软件的国际适航标准——DO-178B《机载系统和设备合格审定中的软件考虑》。研制团队针对基础软件的特点，自加压力、将“天脉”操作系统产品的安全等级定位为最高的A级，并在研制团队内部全面自主实践DO-178B的验证工作，并据此制定相应的研制原则和方针。事实证明在研发阶段引入适航理念，制定满足DO-178B对A级软件66个目标的计划，而在论证和评估阶段按照国军标严格执行，这些都对于保证“天脉”操作系统的产品质量，实现高安全、高可靠的目标起到了决定性的作用。