苹果加入智能家居市场竞争，挑战亚马逊和谷歌

新浪科技讯北京时间10月28日晚间消息，国外媒体今日援引知情人士的消息称，苹果公司正在为智能家居软件和硬件业务招聘新工程师，旨在追赶谷歌和亚马逊等领头羊。

该报道称，作为重组智能家居平台计划的一部分，苹果正在为加州库比蒂诺（Cupertino）总部和圣地亚哥（San Diego）办公室招募更多工程师。

此次重组旨在刺激更多的外部配件和家电制造商将灯和车库门等智能家居产品与iPhone和苹果语音智能助手Siri连接起来。此外，该团队还在探索打造HomePod智能音箱之外的新智能家居设备的可能性。

报道称，苹果的这项计划由Mozilla前首席技术官（CTO）安德烈亚斯·加尔（Andreas Gal）负责。去年，当其人工智能初创公司Silk Labs被苹果收购时，加尔也同时加盟苹果。Silk Labs开发基于人工智能的平台，用于将连网设备连接在一起。

自上个月以来，苹果已在其网站上发布了15个相关职位。今年，苹果已经从亚马逊、高通和其他公司聘请了几名新的工程师和经理。对此，苹果公司一位女发言人拒绝发表评论。

当前，HomePod是除Apple TV之外的苹果唯一一款智能家居设备。但由于价格较高、对苹果服务的依赖性强、以及可连接智能设备的种类较少，并未得到消费者的广泛欢迎。

由于只有两款智能家居设备，苹果在该市场远落后于亚马逊和谷歌。有数据显示，在美国市场，苹果HomePod音箱仅拥有5%的市场份额，而亚马逊智能音箱的市场份额为70%，谷歌智能音箱市场份额为20%。

另据IDC数据显示，在全球市场，苹果只有2%的份额，而亚马逊和谷歌分别为25%和22%。此外，在电视机顶盒市场，苹果也远落后于Roku和亚马逊。