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Netflix测试倍速播放功能，引发好莱坞抨击

2019-10-29 12:45:00来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家10月29日消息 流媒体视频服务提供商奈飞（Netflix）近日为其Android客户端引入了一项功能更新，那就是倍速播放，目前该功能还在测试中，但是没想到，Netflix这一举动引起了好莱坞的抵制。

据悉，Netflix Android应用的倍速播放功能提供0.5倍、0.75倍、1.0倍、1.25倍、1.5倍的播放速度，与大多数播客和有声读物应用所拥有的功能并无不同。但是，行业创意人士对此却非常不满。

电影制片人贾德·阿帕图（Judd Apatow）在推特上写道：“别让我不得不召集地球上的每位导演和表演者来与你抗争。我会赢，但要花很多时间。不要弄乱我们的时间，我们给你带来美好的事物，请保留他们原本的样子。”

《绝命毒师》演员亚伦·保罗（Aaron Paul）也猛烈抨击此举：“停手……netflix不可能会一意孤行，那意味着他们将完全控制所有人的艺术并将其销毁。Netflix能做的更好，对吗？”

导演佩顿·里德（Ant-Man）发推文称：“这是一个糟糕的主意，我和我认识的每个导演都将与之抗争。”

导演布莱德·伯德（Brad Bird）在推特上说，这是“另一个令人震惊的坏主意”，“又是对本已流血的电影体验的另一种削减”。

导演彼得·拉姆西（Peter Ramsey）在推特上写道：“是否必须为最懒散、最无品味的人设计一切？”

对此Netflix发布了一项声明，称该功能目前仅在测试中，并且还没有确定。Netflix一位发言人在一份声明中说：“我们一直在尝试新的方法来帮助会员使用Netflix。”“这项测试可以改变人们观看手机节目的速度。与任何测试一样，它可能不会成为Netflix上的永久功能。”

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关键词：Netflix

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