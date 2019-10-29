特斯拉第三季度保修费5900万美元，同比增长9.26%

北京时间10月29日晚间消息，国外媒体报道，据特斯拉今日提交给美国证券交易委员会（SEC）的10-Q文件显示，特斯拉今年第三季度的保修费用为5900万美元，同比增长9.26%。

文件显示，在截至9月30日的2019年第三季度，特斯拉的保修费用为5900万美元，与去年同期的5400万美元相比增长9.26%。今年前九个月，特斯拉的保修费用为1.75亿美元，而上年同期为1.48亿美元。

特斯拉在文件中称：“我们为我们销售的所有新车和二手车、生产动力总成部件和系统，以及储能产品提供制造商保修。此外，我们还为销售的太阳能系统的安装和组件提供保修。”

10-Q文件还显示，截至2019年9月30日的前三个月和前九个月，作为经营租赁或抵押债务安排入账的车辆发生的保修成本分别为400万美元和1600万美元，而上年同期分别为500万美元和1700万美元。

特斯拉上周四发布了2019年第三季度财报，营收为63.03亿美元，较去年同期的68.24亿美元下滑9%。归属于普通股股东的净利润为1.43亿美元，较去年同期的净利润3.11亿美元下滑54%。

此外，特斯拉今日在10-Q文件中还证实，今年前九个月，除了以逾2亿美元收购

电池制造商麦克斯韦尔技术公司（Maxwell Technologies），特斯拉还进行了其他几笔并购交易，总金额约为9600万美元。