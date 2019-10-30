GSA报告：全球5G网络商用数量已达46个

北京时间10月30日消息，来自GSA的最新研究报告显示，截至2019年10月，全球有321家运营商正在103个国家进行5G投资，其中46家已经推出商用服务。

GSA的统计数据显示，截至目前，全球已有62家运营商在其网络中部署了3GPP标准的5G技术。其中，46家运营商已经推出了3GPP标准的5G服务；34家运营商推出了3GPP标准的5G移动服务；27家运营商推出了3GPP标准的5G FWA服务或家庭宽带服务。

▲图：全球5G投资状态（截至2019年10月），来源：GSA。

5G已经在全球范围内逐渐推出

根据GSA的统计，目前美洲地区有5家运营商已推出了5G商用服务，亚太地区有7家，欧洲地区有20家，中东和非洲地区有14家。

具体来看，美洲地区包括美国--AT&T、Verizon、Sprint和T-Mobile US，乌拉圭--Antel。

欧洲地区包括奥地利--3 Austria，爱沙尼亚--Elisa，芬兰--Elisa和Telia，德国--德国电信和沃达丰，爱尔兰--沃达丰，意大利--TIM和沃达丰，拉脱维亚--Tele2，摩纳哥--摩纳哥电信，罗马尼亚--RCS & RDS和沃达丰，西班牙--沃达丰，瑞士--Sunrise和瑞士电信，英国--3UK、EE、O2和沃达丰。

▲图：全球5G商用分布（截至2019年10月），来源：GSA。

亚太地区包括澳大利亚--Optus和澳洲电讯，新西兰--Spark，菲律宾--Globe，韩国--SK电讯、韩国电信KT和LG U+。

中东和非洲地区包括巴林--Batelco和Viva，科威特--Ooredoo、Viva和Zain，莱索托--Vodacom，马尔代夫--Dhiraagu，卡塔尔--Ooredoo和沃达丰，沙特阿拉伯--STC和Zain，南非--Rain，阿联酋--Du和Etisalat。

5G终端生态系统正迅速扩展

GSA统计数据显示，截至2019年10月中旬，全球71家供应商已经发布了172款符合3GPP标准的5G终端，其中至少38款已经商用上市。

这其中包括50款手机、55款CPE终端、32款模组、11款移动热点设备以及25款其他终端（如机器人、无人机、笔记本电脑等）。

▲图：5G终端发布数量（截至2019年10月），来源：GSA。