消息：苹果在Micro LED技术上获突破，最快2021年推相关产品

新浪科技讯10月31日下午消息，据台湾地区《财讯双周刊》报道，美国苹果公司目前正在龙潭科学园区兴建在台湾地区的第三座工厂，预计将于今年12月完工。报道称，苹果此时兴建龙潭新厂，极有可能是因为在Micro LED技术上取得突破。

业界人士称，苹果这么早投入Micro LED，除了可以更早掌握技术，也能及早从设计上思考，如何运用Micro LED的特性，苹果可以用自己掌握的专利设计出完全不同的产品。而根据新工厂的进度，苹果最快可能在后年推出使用Micro LED技术的产品。

据报道，苹果在台湾地区兴建的第三座工厂目前正处于紧张的施工阶段，预计将于今年12月2日完工。该工厂位于龙潭科学园区，距离苹果在龙潭原有的工厂只有约100公尺。

与苹果在龙潭原有的工厂相比，新工厂的规模更大，旧工厂只有两栋主建筑，而新工厂工地的告示牌则写明，新工厂是地下3层地上6层，总共5栋建筑物组成。

此外，苹果龙潭工厂的旁边，便是友达的厂房和台积电的厂房，而这两家公司都是苹果发展Micro LED的重要伙伴，离这座新厂走路不到2分钟即可抵达。

报道称，苹果此时在龙潭兴建新工厂，极有可能是因为在Micro LED技术上取得突破。2014年，苹果在龙潭筹建第一座新厂时，工作之一就是发展高解析度的OLED屏幕，当时全球相关供应商在这里频繁进出，3年后，高解析度的OLED就在iPhone上现身。同时也在这个工厂里，苹果发展Micro LED技术与OLED竞争。

一位业界人士透露，苹果原本收购Micro LED初创公司LuxVue，使用该公司的技术在台湾设计下一代的Micro LED显示器，但后来遇到障碍，整个团队搬回到了硅谷。苹果在总部附近，买下一座旧的晶圆厂，“他们放弃了LuxVue的技术，”用半导体设备重新发展Micro LED的新制程，“半年前，听说苹果把Micro LED的团队又搬回龙潭了。”

去年3月19日，彭博社也以“苹果发展新显示技术的秘密工厂”为题，介绍苹果在加州Santa Clara的实验工厂，并且表示，苹果在Micro LED已取得不错的进展。从苹果近期申请到的专利看来，苹果过去的Micro LED专利多由LuxVue团队设计，但这两年发布的专利，却出现了不少新的面孔，都和业界观察不谋而合。

报道称，苹果是在设备上得到了突破，美商发展出一款不需要光罩的新型曝光机。产业人士观察，这款设备能在玻璃基板上大量制造Micro LED，除了大幅降低成本，产品设计也更为方便，“龙潭新厂将引进一台，还会陆续从硅谷搬设备过来“。

一位业界人士观察，苹果这么早投入Micro LED，除了可以更早掌握技术，也能及早从设计上思考，如何运用Micro LED的特性。例如，AR眼镜是今年的热门新产品，苹果可以用自己掌握的专利设计出完全不同的产品。

不过，苹果一向采用的是已经成熟的技术，苹果采用新显示技术，多半从Apple Watch开始，像第一代的Apple Watch，就是苹果第一次采用OLED技术，也比LG的智能手表晚了一年采用OLED。

按照这个逻辑观察，要等到其他竞争对手推出搭载Micro LED的手表或AR设备后一年，较有机会看到苹果亮出手中底牌，引入Micro LED技术。但从新工厂的进度来看，最快恐怕要后年才有可能看到苹果推出使用Micro LED技术的产品。

报道称，不过，Micro LED是台湾显示器产业重要的机会，也是苹果投资甚深的一项技术，问题只在成本能多快降低？何时会正式推出？这都是未知数，不过可以确定的是，苹果的龙潭厂将扮演关键性的角色。

相比之下，在今年的台湾地区的光电展上，Micro LED初创公司都纷纷表示，明年将正式启动量产，而台湾是最适合量产Micro LED的地点，明年将是各公司竞相展示量产能力的一年。

台湾新创公司，錼创科技董事长李允立认为，到明年底，在市场上就会看到Micro LED产品出现在市场上。

Mikro Mesa创始人陈立宜则认为，Micro LED有可能做出像便利贴一样，便宜、柔软、省电的“便利贴屏幕”，以几平方公里的规模生产。

报道称，苹果研发Micro LED，最紧张的应该是韩国三星电子，因为三星一向以显示技术的百货公司自居，必须保持技术领先，因此不但罕见投资台湾Micro LED公司，去年在CES（消费电子展）上推出的Micro LED电视，也是跟台湾初创公司合作生产的成果。三星甚至有可能在折叠手机之后，推出配备Micro LED屏幕的高端手机。

报道预计，明年会是Micro LED量产的元年，由三星等其他厂商打头阵，从大尺寸到小尺寸的屏幕，都有Micro LED产品。

业界人士观察，Micro LED仍在持续演进，就像LCD刚推出时，每英寸成本是200美元，现在则是0.5美元，Micro LED还在发展初期，“OLED和LCD无法满足的需求，就是Micro LED的机会。”