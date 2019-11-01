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【IT之家开箱】华为MateBook 13 锐龙版图赏：AMD全新锐龙5 3500U处理器

2019-11-1 11:16:15来源：IT之家作者：月生/实习责编：月生/实习评论：

日前，华为更新了旗下笔记本电脑的产品线，带来了全新的HUAWEI MateBook 13锐龙版。IT之家已拿到这款笔记本电脑，一起来看看吧。

这款全面屏轻薄性能本延续上一代产品的设计，拥有88%屏占比、2K全面屏、14.9mm时尚轻薄机身、Huawei一碰传功能，搭载AMD最新Ryzen 5 3500U处理器。

华为MateBook 13锐龙版依旧是经典的华为笔记本电脑造型，A面中间为“HUAWEI”的Logo。

B面则是一块分辨率为2160×1440的高清显示屏，屏幕比例为3:2，像素密度为200PPI，拥有100%的sRGB广色域，亮度300尼特，对比度达到1000:1，画面表现更加细腻逼真。屏幕下方为“HUAWEI”的Logo。

机身尺寸非常小巧，华为MateBook 13锐龙版采用全面屏设计，将13英寸的屏幕放进了12英寸的机身，机身整体尺寸为286×211×14.9mm，其尺寸小于一张A4张，重量上约1.3kg。

C面上，华为MateBook 13锐龙版提供了更加宽大的触控板。键盘为黑色设计，官方宣称华为MateBook 13锐龙版大幅优化了键盘简称和键帽尺寸，为用户提供更舒适的键盘敲击体验。全新的键盘还可防泼溅，为特殊的使用环境提供了更好的保障。

C面右上角为电源键指纹键二合一设计，录入指纹后按压开关键，即可直接进入系统。右下角为Huawei一碰传NFC标签，支持一碰传功能。

接口方面，华为MateBook 13锐龙版包含了两个USB-C接口（左边支持数据和充电，右边支持数据和DisplayPort）和一个3.5mm耳机孔。

D面为散热口，华为MateBook 13锐龙版搭载了鲨鱼鳍风扇2.0版本，采用双风扇，仿鲨鱼鳍扇叶设计，同时搭载双热管，以获得更高效的散热效果。

华为MateBook 13锐龙版支持杜比全景声影院音效，可带来更好的音质体验。

这款主打“全面屏、轻薄便携、卓越性能、一碰传”的华为MateBook 13锐龙版拥有着主流的配置，可以为轻量办公娱乐带来不错的体验，很适合30岁以下的职场新人或是即将工作的大学生使用。目前华为MateBook 13锐龙版已开启预售，感兴趣的小伙伴可以关注一下。

更多图赏：

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关键词：华为MateBook

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