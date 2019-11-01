石头扫地机器人T6地图动态规划体验：扫地，就是让你明明白白

随着人们生活水平的提高，智能硬件产品开始走进越来越多的家庭。扫地机器人可谓其中的代表。



今年3月，石头科技推出了全新的T6系列石头扫地机器人，目前市面上的智能扫地机器人5000元以上的产品不在少数，石头扫地机器人2799元的价格确实具有一定的诱惑力。那么它的体验究竟怎么样？是否值得入手呢？

IT之家小编也使用了石头扫地机器人T6一段时间，现在不妨结合自己的使用体验，和大家做一些分享。

当然，由于这款产品上市已经有一段时间，关注的同学相信对石头扫地机器人T6的基本“业务能力”都有一定了解。这里小编不展开赘述，仅为大家展示几个石头扫地机器人T6工作的片段：

▲地上赃物的清扫能力

▲角落清扫的能力

▲遇到障碍物的反应

▲翻越障碍物的能力

从上面的四个片段可看出，石头扫地机器人T6的基本工作水平是合格的，障碍物旁边的角落不遗漏；遇到障碍物不会“手足无措”；地上较大的颗粒赃物也能清扫干净。IT之家小编觉得，通常能做到这些，对于扫地机器人来说就是基本可用的了。

不过，石头扫地机器人的业务能力并不止于这些，它还有一些比较实用、也很重要的功能。本文IT之家小编就选择一个给自己留下深刻印象的功能来和大家分享。这个功能就是动态路径规划。

根据环境决定清扫路径

动态路径规划是石头扫地机器人T6默认具有的一项能力。它没有明确的功能入口或开关，即扫即用。

其实动态路径规划非常容易理解，面对一片区域，扫地机器人该以怎样的路径去扫？其实是有讲究的，路径若规划不好，清扫效率低不说，还可能遗漏一些区域。

石头扫地机器人T6的动态路径规划怎么解？小编以对自己房间的一次清扫为例，和大家一起了解。

说实话，男孩子似乎对领土的渴望非常大，我从小就特喜欢看地图，打游戏也喜欢《帝国时代》这样的领土扩展游戏或者《城市：天际线》这类的“上帝视角”经营游戏，，而石头扫地机器人T6就像是一个“房间领土扩展侦察兵”，利用LDS激光建图算法扫描、识别房间，还原户型，并在手机上米家App中展示出户型地图。

上面这是石头扫地机器人T6扫描出的房间的基本布局。在书架、杂物角落、衣橱、床头柜附近物品较多，环境比较复杂，通过石头扫地机器人T6对房屋的整体地面环境进行扫描，一张完美的房间空间的地图就呈现在眼前，老实说，傻呵呵的看着米家App上地图一点一点的变大，还颇有几丝在《帝国时代》游戏里取胜的成就感。

当然，在石头扫地机器人T6的完整清扫用户也可以根据需要对不同空间进行划分。这里小便将房屋划分成9个功能区。一次全图清扫后，石头扫地机器人T6呈现出的路线图非常壮观：

T6从充电桩出发，然后分区对房间进行清扫，从路径上可以看出，对于环境较为复杂的区域，T6的清扫路径也会更为复杂，并有多次清扫的尝试，T6的清扫路径则自上而下很有规律。

如果用户提前分区，T6在清扫时，是主动按照分区进行清扫，先从距离自己最近的地方进行清扫，而那些面积狭窄或者障碍物比较多的位置，石头扫地机器人T6会围绕障碍物做圆周运动，的进行分区，然后从距离自己最近的地方开始扫起：

其实细看，每次清扫也会被拆成小区域进行精细的清扫，仔细看下图被清扫区域会被拆分为1、2、3个不同的区域，按照先1再2然后3的顺序清扫。





同样的一片区域，而在另一次清扫中，路径并不相同：

另一次清扫前，小编将床右边的物品稍微作了调整，门前稍微开阔了一些，看得出石头扫地机器人T6检测到了这些变化，可能还有基于之前清扫的“经验”吧，它采用了垂直的路径清扫。

通过这两次清扫可以看出，石头扫地机器人T6即便是在同一区域，清扫的路线也不是固定的、死板的，而是会根据周围的环境不同来调整清扫路径。这样做，应该是为了尽可能获得更高的清扫效率。

App上的记录可以看出，同样的房间，同样的清扫面积，另一次清扫相比第一次需要更少的时间就可完成，说明效率在调整、提高。

总结

扫地快不快？好不好？关系扫地机器人这类产品的核心体验，而石头扫地机器人T6能够根据环境来规划不同清扫路径的能力，确实有助于提升清扫的效率，让清扫任务完成地又快又好。

当然，尽管是动态调整的，但多次清扫其实也能看出石头扫地机器人T6在规划清扫路径时会遵循的一些基本原则，例如它会优先选择环境中狭长边缘的区域进行清扫，先攻克这些地方，再例如它也会先围绕自己周围的区域进行清扫，不会因为某些较远的地方可以畅行无阻就绕远去先清扫那些地方。

石头扫地机器人T6的这个功能让IT之家小编想到了AI，这个功能在未来AI成熟的时代必然也会有更深入的应用前景，在AI的辅助下，扫地机器人将做到更好的清扫路径规划，直接表现就是更聪明。这也是小编认为T6上的这项功能非常重要的原因。

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