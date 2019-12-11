聪明的扫地机器人：远程动动嘴，扫地跑断腿

从最早的扫地机器人产品问世开始，机身上都会有几个按钮，电源键、清扫、回充等，那时候回到家，弯腰按一下，扫地机器人才开始工作，有时候扫着扫着机器人就丢了，要从犄角旮旯里抱出来“晕头转向”的扫地机器人。



现在不一样了，很不一样，在这个无论什么产品都爱冠以“智能”的时代，不好说真有多智能，但扫地机器人是真的变聪明了，比如小编最近在体验的石头扫地机器人T6，超多的传感器和AI算法保证了它可以实现优秀的动态路径规划、碰撞检测、悬崖规避等功能；另外，但凡支持个远程控制，都能叫智能，扫地机器人也没落下，虽然机身按键品质也不错，但估计只有第一次配对时才用得上。

石头扫地机器人T6支持米家和小爱同学，又可以通过米家接入Siri，此外还支持天猫精灵控制，多终端多平台，远程控制非常方便。即使出差在外，也能随时控制机器人扫地。

通过米家App连接石头扫地机器人T6后，便可以通过小爱同学对机器人进行控制，清扫、暂停、回充都是一句话的事。

不是小米手机也没有关系，米家App有独立的语音按钮，添加到桌面后，使用起来也是十分方便的。

除了控制清扫、暂停、回充这些基础技能，米家App还支持查看管理地图、清扫路线、清扫面积、剩余电量等，扫地机器人状态随时掌握。

远程控制还有更高阶的玩法，不管在不在家，都可通过米家App对地图进行选取清扫或划区清扫，想扫哪块就扫哪块；还可以划定禁区以及设置虚拟墙，不该扫的地方，绝不硬闯。

除了远程控制工作，查看工作状态，远程定位和遥控扫地机器人既实用，又颇具趣味。石头扫地机器人T6支持“指哪到哪”功能，可以在地图内点击指定位置，扫地机器人便会像那一点进发。

而遥控模式下，通过按键或摇杆，用近乎游戏的方式，可以更精准地控制扫地机器人的位置；不仅不用动手搬机器人，人不在家时机器人也可随时就位。

用iOS的同学们也不用担心，下载米家App后上述功能都可以实现，同时米家也支持添加到Siri捷径，通过Siri语音操控石头扫地机器人T6进行工作。

添加方式非常简单，在“智能–我的”选项卡中，点击右上角加号，触发条件设置为“手动执行”，便可以分别添加石头扫地机器人T6“清扫”、“暂停”和“回充”。

之后回到选项卡便可以看到“添加到Siri”选项，为Siri捷径设置相关的命令，就可以用Siri控制石头扫地机器人T6了。

智能产品的智能，不仅要体验在自身工作的优化上，还要让用户的操作得以简化，使用户能够随时、随地、随心地控制设备进行工作，让远程使用体验不输当场使用，甚至体验完全一致，便捷我们的生活。